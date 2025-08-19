Tentara Israel Mengandalkan Yahudi Asing untuk Mengatasi Masalah Kekurangan Pasukan

Menurut kantor berita AhlulBayt (as) - Abna -, sumber-sumber rezim Zionis mengungkapkan bahwa tentara rezim ini telah beralih ke perekrutan orang Yahudi dari negara-negara asing untuk menyelesaikan krisis kekurangan pasukan militer dan pasukan cadangan. Hal ini terjadi ketika struktur politik rezim ini telah memutuskan untuk menduduki kota Gaza.

Saluran 7 televisi rezim Zionis hari ini mengungkapkan bahwa tentara Israel, mengingat kekurangan personel militer yang serius, sedang mempertimbangkan untuk merekrut orang Yahudi dari negara-negara asing untuk berimigrasi ke wilayah pendudukan dan mendaftar di tentara dengan imbalan gaji yang signifikan.

Langkah ini diambil setelah kabinet rezim Zionis memutuskan untuk sepenuhnya menduduki kota Gaza; sementara krisis internal di wilayah pendudukan mengenai hukum wajib militer semakin meningkat dan partai-partai Haredi (Ortodoks ultra-ekstrem) menolak untuk mengirim pasukan Haredi untuk dinas militer.

Menurut media Zionis ini, berdasarkan statistik dari departemen sumber daya manusia, kekurangan personel tentara rezim Zionis saat ini diperkirakan antara 10.000 hingga 12.000 orang. Untuk tujuan ini, tentara, mengingat penolakan Haredi untuk pergi berperang, sedang berusaha untuk memeriksa solusi baru untuk segera memperkuat pasukan militer.

Dalam hal ini, saluran 7 televisi rezim Zionis mengutip kantor berita resmi tentara, melaporkan bahwa pejabat militer dan keamanan sedang merencanakan untuk menyusun rencana untuk memperkuat pasukan militer yang secara khusus menargetkan pemuda Yahudi berusia 18 hingga 25 tahun di Amerika Serikat dan Prancis, dan mendorong mereka untuk berimigrasi ke wilayah pendudukan dan mendaftar di tentara untuk periode beberapa tahun.

Menurut laporan yang dirilis, perkiraan menunjukkan bahwa tentara rezim Zionis saat ini memiliki kapasitas untuk merekrut 10.000 pasukan per tahun dari kalangan Yahudi asing. Namun, mereka telah menetapkan tujuan awal mereka untuk merekrut 600 hingga 700 pasukan per tahun dari kalangan imigran Yahudi.

Menurut tentara Israel, keputusan ini masih dalam tahap awal peninjauan dan perumusan.

Sementara itu, beberapa pejabat senior menyatakan bahwa menarik perhatian sentimen Yahudi diaspora mungkin merupakan cara untuk memperkuat barisan dan membantu mengurangi kekurangan personel militer.

Perlu dicatat bahwa tentara rezim Zionis beralih ke perekrutan Yahudi asing sementara, setelah hampir dua tahun perang Gaza, kekurangan serius personel militer dan pasukan cadangan, di samping keausan peralatan perang, telah semakin menantang tentara.

Hal ini terjadi sementara kabinet rezim Zionis, dengan tujuan mempertahankan kelangsungan hidup politiknya dalam kekuasaan, telah beralih ke perluasan perang di Gaza dan memutuskan untuk sepenuhnya menduduki kota Gaza.