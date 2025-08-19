PBB: 86% Gaza Tidak Layak Huni

Menurut kantor berita internasional AhlulBayt (as) - Abna -, Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB kembali memperingatkan tentang situasi kemanusiaan yang mengerikan di Jalur Gaza pada Selasa pagi.

Lembaga ini menyatakan dalam sebuah pernyataan: "Rencana militer Israel di Kota Gaza akan memiliki dampak bencana pada situasi kemanusiaan. Memaksa ratusan ribu orang untuk melarikan diri adalah resep untuk bencana dan dapat menyebabkan pengungsian paksa."

Saluran "Al Jazeera" mengutip pernyataan tersebut: "Kami menegaskan kembali komitmen kami untuk melayani rakyat Gaza dan akan hadir untuk memberikan dukungan di Kota Gaza."

Organisasi ini menjelaskan, sambil menyatakan bahwa hampir 86% Jalur Gaza saat ini berada di bawah perintah evakuasi atau area militer tentara rezim Zionis: "Kami membutuhkan akses tanpa hambatan ke semua bagian Gaza dan masuknya pasokan melalui semua penyeberangan."

Menurut laporan itu, pernyataan itu juga menambahkan: "Rumah sakit di selatan Jalur Gaza beroperasi dengan dua kali lipat kapasitasnya, dan menerima pasien dari utara akan memiliki konsekuensi yang parah."