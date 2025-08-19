  1. Home
  2. melayani
  3. Berita Asia Barat dan Timur Tengah

30 Warga Palestina Gugur dalam Dua Puluh Empat Jam Terakhir

19 Agustus 2025 - 10:40
News ID: 1718297
Source: ABNA
30 Warga Palestina Gugur dalam Dua Puluh Empat Jam Terakhir

Saluran "Al Jazeera" melaporkan pada Selasa pagi bahwa 30 warga Palestina gugur dalam serangan rezim Zionis di Jalur Gaza dalam satu hari terakhir.

Menurut kantor berita internasional AhlulBayt (as) - Abna -, serangan kriminal rezim Zionis terhadap Jalur Gaza dan pembantaian warga Palestina terus berlanjut hingga Selasa pagi, di tengah kebisuan lembaga dan komunitas internasional.

Saluran "Al Jazeera" mengutip sumber-sumber medis melaporkan bahwa dari Senin pagi hingga Selasa pagi, 30 warga Palestina gugur dalam serangan rezim Zionis di Jalur Gaza.

Wartawan Al Jazeera di Jalur Gaza mengatakan: "Pasukan pendudukan Israel menembaki warga Palestina di tenggara Deir al-Balah, yang terletak di pusat Jalur Gaza."

Saluran "Al Mayadeen" juga melaporkan: "Pesawat tempur musuh juga menyerang pusat kota Khan Yunis, di selatan Jalur Gaza."

Your Comment

You are replying to: .
captcha