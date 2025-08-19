30 Warga Palestina Gugur dalam Dua Puluh Empat Jam Terakhir

Menurut kantor berita internasional AhlulBayt (as) - Abna -, serangan kriminal rezim Zionis terhadap Jalur Gaza dan pembantaian warga Palestina terus berlanjut hingga Selasa pagi, di tengah kebisuan lembaga dan komunitas internasional.

Saluran "Al Jazeera" mengutip sumber-sumber medis melaporkan bahwa dari Senin pagi hingga Selasa pagi, 30 warga Palestina gugur dalam serangan rezim Zionis di Jalur Gaza.

Wartawan Al Jazeera di Jalur Gaza mengatakan: "Pasukan pendudukan Israel menembaki warga Palestina di tenggara Deir al-Balah, yang terletak di pusat Jalur Gaza."

Saluran "Al Mayadeen" juga melaporkan: "Pesawat tempur musuh juga menyerang pusat kota Khan Yunis, di selatan Jalur Gaza."