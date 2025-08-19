Surat Kabar Ibrani Mengakui Peningkatan Penggunaan Narkoba di Tentara "Israel"

Menurut kantor berita Abna, surat kabar berbahasa Ibrani Yedioth Ahronoth melaporkan bahwa penggunaan zat psikotropika telah sangat meluas di kalangan tentara Zionis.

Laporan tersebut melanjutkan dengan menyatakan bahwa peringatan tentang meluasnya penggunaan narkoba di kalangan tentara ini telah meningkat.

Sebelumnya juga dilaporkan bahwa konsumsi minuman beralkohol dan narkoba di kalangan tentara Zionis telah meningkat. Selain itu, sejumlah besar tentara yang berpartisipasi dalam perang Gaza melakukan bunuh diri.