Teror Amerika di Yaman; "Bukan Kami!"

Menurut kantor berita Abna, seorang pejabat Amerika menyatakan kepada Al-Monitor: "Pentagon tidak memberikan bantuan intelijen atau logistik apa pun kepada Tel Aviv selama serangan baru-baru ini terhadap instalasi listrik di selatan Sanaa."

Dia menambahkan: "Kami tidak ingin memberi alasan kepada Yaman untuk keluar dari perjanjian gencatan senjata."

Pejabat Amerika ini menjelaskan: "Kapal-kapal Amerika mencegat rudal-rudal Yaman yang ditembakkan ke arah Israel, tetapi tidak terlibat dalam serangan terhadap negara ini."

Dia mengakui: "Orang-orang Yaman telah memberlakukan blokade yang efektif terhadap rezim Zionis melalui Laut Merah."

Perlu dicatat bahwa setelah gagal dalam serangan terhadap Yaman dan melihat kekuatan militer negara itu, Amerika mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Sanaa.