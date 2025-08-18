Permintaan untuk Menyelidiki Insiden di Depan Masjid di AS sebagai Kejahatan Kebencian Agama

Menurut kantor berita internasional AhlulBayt (a.s.) - ABNA - Dewan Hubungan Islam-Amerika, cabang Connecticut (CAIR-CT), meminta pihak berwenang negara bagian untuk menyelidiki insiden yang terjadi di depan sebuah masjid di kota Stamford sebagai kejahatan yang terkait dengan kebencian agama.

Menurut organisasi ini, kemarin seorang pria menghentikan kendaraannya di depan Pusat Kebudayaan Islam New York di Stamford, meneriakkan slogan-slogan anti-Islam dan menghina Nabi Islam (saw) kepada keluarga-keluarga yang kembali dari salat. Perilaku ini, yang juga dilakukan di hadapan anak-anak, digambarkan sebagai "serangan verbal yang ditargetkan" untuk menciptakan ketakutan di kalangan komunitas Muslim.

Dewan Hubungan Islam-Amerika, cabang Connecticut, dalam sebuah pernyataan, menyerukan peningkatan patroli polisi di sekitar masjid-masjid lokal dan mendorong masyarakat untuk melaporkan kasus serupa. Dewan ini menekankan bahwa perilaku seperti itu mengancam keamanan dan ketenangan umat Islam.

Wakil Kepala Polisi Stamford mengumumkan bahwa insiden ini dilaporkan pada hari Minggu dan telah diserahkan ke unit kejahatan penting. Menurutnya, para petugas sedang memeriksa rekaman yang ada dan berbicara dengan para saksi, dan penyelidikan terus berlanjut dengan serius.