Reaksi Al-Azhar terhadap Ilusi Pembentukan "Israel Raya"

Menurut kantor berita AhlulBayt (a.s.) - ABNA - Lembaga Al-Azhar Mesir mengutuk pernyataan Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim Zionis, tentang "Israel Raya" dan menggambarkan pernyataan tersebut sebagai "ilusi" dan "pernyataan provokatif".

Menurut Arabi 21, lembaga ini mengumumkan dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan di platform X bahwa "Al-Azhar mengutuk dengan kata-kata paling keras pernyataan provokatif dan tidak dapat diterima dari para pejabat rezim pendudukan tentang ilusi 'Israel Raya'. Pernyataan seperti itu mencerminkan mentalitas penjajah yang berakar kuat."

Al-Azhar menekankan bahwa pernyataan tersebut membuktikan aspirasi dan niat ekstremis para penjajah untuk menguasai kekayaan negara-negara di kawasan dan melahap sisa-sisa Palestina.

Dalam pernyataan tersebut, Al-Azhar mencatat bahwa "ilusi politik ini tidak akan mengubah kenyataan dan tidak lain hanyalah intimidasi dan upaya untuk mengalihkan perhatian dari kejahatan, pembantaian, dan genosida yang dilakukan oleh penjajah di Gaza untuk menghapus Palestina dari peta dunia. Selain itu, ilusi ini tidak akan memberikan legitimasi kepada penjajah untuk menguasai bahkan satu inci pun dari tanah Palestina. Palestina adalah tanah yang murni Arab-Islam yang tidak mudah untuk dirusak atau diubah realitasnya."

Lembaga Al-Azhar, sambil menyatakan penolakannya yang tegas terhadap narasi keagamaan ekstremis yang diungkapkan oleh penjajah dari waktu ke waktu untuk menguji keseriusan negara dan bangsa di kawasan, menyerukan kepada umat Arab dan Islam untuk bersatu melawan intimidasi ini yang mengancam integritas negara-negara dan stabilitas kawasan.

Pekan lalu, Netanyahu dalam sebuah wawancara televisi mengatakan ia merasa memiliki misi historis dan spiritual dan terhubung dengan visi "Israel Raya".