Proses Penarikan Penuh Pasukan AS dari Baghdad ke Erbil Dimulai pada September

Menurut kantor berita internasional AhlulBayt (a.s.) - ABNA - sebuah sumber pemerintah Irak mengumumkan bahwa pasukan AS akan memulai proses penarikan penuh mereka dari Baghdad mulai September mendatang (2025) dan akan dipindahkan ke Erbil, ibu kota wilayah Kurdistan Irak.

Menurut Al-Sumaria News yang mengutip sumber tersebut, pasukan koalisi internasional akan mundur dari Pangkalan Ain al-Asad, Bandara Baghdad, dan markas komando operasi gabungan dan akan dipindahkan ke Erbil.

Sumber tersebut menjelaskan bahwa proses penarikan pasukan akan terjadi pada bulan September dan akan dilaksanakan dalam kerangka kesepakatan antara Baghdad dan Washington.

Ia menambahkan bahwa para pelatih militer AS akan tetap berada di Irak dan kehadiran mereka tidak terkait dengan penarikan pasukan koalisi.

Al-Sumaria News juga mengingatkan bahwa sebelumnya juga telah ada laporan tentang dimulainya pemindahan peralatan AS dari Pangkalan Ain al-Asad di Irak barat. Langkah ini sejalan dengan kesepakatan Baghdad dan Washington untuk mengakhiri misi koalisi internasional. Menurut kesepakatan ini, pasukan AS hanya akan tetap berada di Erbil dan Irak utara hingga September 2026.

Perlu dicatat bahwa sejak Januari 2024, sebuah Komite Militer Tinggi Gabungan telah dibentuk antara Irak dan koalisi internasional yang dipimpin oleh AS untuk meninjau kembali misi koalisi dalam memerangi ISIS.

Dalam pernyataan kantor media Perdana Menteri Irak yang diterbitkan pada saat itu, ditekankan: "Akhir dari misi militer koalisi internasional melawan ISIS, setelah satu dekade sejak dimulainya dan pencapaian prestasi besar, dengan kerja sama dan partisipasi pasukan keamanan dan militer Irak, akan diserahkan kepada para ahli militer."