Kritik Terhadap Pesan Anti-Islam dari Pejabat Senior Negara Bagian Texas

Menurut kantor berita internasional AhlulBayt (a.s.) - ABNA - Ketua Komisi Layanan Pemakaman Texas menghadapi gelombang kritik karena mengirim pesan-pesan anti-Islam selama tinjauan kasus Masjid East Plano.

Laporan menunjukkan bahwa Christine Tipps, ketua komisi ini, dalam korespondensinya dengan mantan direktur eksekutif Scott Bingham, mengirim gambar dari jaringan ekstremis pro-Zionis yang menggambarkan Al-Qur'an sebagai teks kekerasan dan ancaman bagi non-Muslim. Ia juga mengirim video dari seorang YouTuber radikal yang menganggap Masjid East Plano sebagai ancaman bagi masyarakat Amerika.

Pesan-pesan ini dikirim saat komisi sedang meninjau keluhan terhadap masjid. Akhirnya, pusat Islam ini dibebaskan dari segala tuduhan pelanggaran.

Dalam salah satu pesan, Bingham, mantan direktur eksekutif komisi tersebut, menanggapi konten anti-Islam dengan menulis: "Sulit untuk bersabar ketika kebencian diajarkan." Tipps menjawab: "Saya setuju!"

Publikasi korespondensi ini kini telah menimbulkan pertanyaan serius tentang netralitas dan kinerja komisi negara bagian di Texas. Para aktivis Muslim menganggap tindakan ini sebagai diskriminasi dan menuntut penanganan yang transparan terhadap masalah ini.