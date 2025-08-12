Syeikh Lafer Madani: Revolusi Islam Iran Membawa Cahaya Cinta Imam Husain (AS) ke Sri Lanka

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Syeikh Lafer Madani, anggota Majelis Umum Majelis Dunia Ahlulbait (AS) dari Sri Lanka, menyatakan bahwa Revolusi Islam Iran berperan penting dalam menyebarkan ajaran Ahlulbait (AS) di negaranya.

Jika revolusi tersebut tidak berhasil, mereka tidak akan mendapatkan cahaya Imam Husain (AS). Ia menjelaskan bahwa mereka telah mendirikan Yayasan Hashemiyah serta mengadakan kegiatan budaya, pendidikan, dan penerjemahan buku untuk membangun komunitas Syiah di Sri Lanka.

Madani juga menyebutkan bahwa Syiah di Sri Lanka kini sudah memasuki generasi kedua dan ketiga yang lahir sebagai Syiah, dan komunitas ini mengalami kemajuan signifikan.

Mengenai ziarah Arbain, ia mengatakan acara tersebut adalah kesempatan untuk memperbarui janji dengan Imam Husain (AS) dan mempererat kasih sayang antar sesama.

Pemimpin Tertinggi Iran disebutnya sebagai tokoh utama dalam melawan kedzaliman di dunia saat ini. Mereka memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan dunia menyambut kemunculan Imam Mahdi (AS) dan melawan ketidakadilan. Meskipun sebagai minoritas di negara non-Islam, hati mereka bersama para sahabat di Iran, Irak, dan Lebanon.

Madani menegaskan pentingnya jihad penjelasan melalui media dan berharap semua orang tetap setia pada janji Arbain dengan slogan "Ana 'ala al-‘Ahd" (Aku tetap pada janji). Di akhir, ia menyatakan permohonannya kepada Imam Husain (AS) adalah hanya meminta kasih sayang beliau, dan berharap agar berkat cinta ini sampai juga ke generasi berikutnya di Sri Lanka sehingga semua bisa berkumpul dengan Ahlulbait (AS).