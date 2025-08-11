Arbain: Manifestasi Cinta Ilahi dan Penjagaan Nilai-Nilai

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – Dalam webinar bertajuk “Arbaeen: Manifestasi Keagungan dan Persatuan Umat Islam”, para pakar menegaskan bahwa ziarah Arbain bukan sekadar perjalanan spiritual, tetapi juga deklarasi sikap global melawan kezaliman. Jutaan pecinta Ahlulbait dari berbagai agama berkumpul di Karbala untuk mengekspresikan cinta dan loyalitas mereka kepada Imam Husain (as), sekaligus memperkuat persatuan para pejuang kebebasan dunia.

Syekh Taufiq Alawiyah, penulis dan peneliti asal Lebanon, menyebut Arbain sebagai fenomena dengan kehendak Ilahi yang memiliki tiga landasan utama: cinta kepada Imam Husain (as) sebagai bentuk cinta kepada Allah, penghormatan terhadap perintah Ilahi, dan apresiasi kepada para penghidup nilai-nilai luhur. Arbain, katanya, menjadi cermin kemurahan hati, pengorbanan, dan pelayanan tanpa pamrih, sekaligus momentum menjaga Islam dan menyatakan sikap Husaini terhadap para penindas di setiap zaman.

Sementara itu, Majid al-Shuwaili, analis politik Irak, menegaskan bahwa Arbain adalah ajang pembaruan komitmen umat Islam terhadap cita-cita Imam Husain (as), menolak ketidakadilan, dan siap berkorban demi Islam dan persatuan umat. Menurutnya, Arbain telah mempererat ukhuwah, menyoroti kekuatan besar umat, dan menjadi simbol perlawanan terhadap hegemoni global. Ia menutup dengan menyebut Arbain sebagai titik balik penting dalam Islam, simbol kebebasan, dan tekad pembebasan dari segala bentuk penindasan.