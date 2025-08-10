Liga Arab Gelar Rapat Darurat Terkait Rencana Pendudukan Gaza

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- ABNA24.com – Perwakilan Tetap Palestina di Liga Arab, Muhannad al-Aklouk, mengumumkan bahwa Liga Arab akan mengadakan rapat darurat di Kairo pada Minggu (10/8) untuk membahas rencana Israel menduduki penuh Jalur Gaza, yang sebelumnya disetujui kabinet keamanan rezim tersebut.

Pertemuan tingkat perwakilan tetap ini digelar atas permintaan Otoritas Palestina dan didukung negara-negara anggota, dengan tujuan mencari langkah praktis mencegah implementasi rencana yang berarti kembalinya pendudukan total, kontrol penuh atas Gaza, dan pengusiran paksa warga Palestina di dalam maupun luar wilayah tersebut. Rapat juga akan membahas solusi mengakhiri krisis kemanusiaan di Gaza yang semakin memburuk akibat genosida, blokade pangan, dan kebijakan penghancuran terhadap warga sipil Palestina.