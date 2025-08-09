Ayatullah A’rafi Surati Ulama Dunia Islam: Segera Bertindak untuk Gaza

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – Ayatullah Alireza A’rafi, Direktur Hauzah Ilmiah Iran, dalam surat terpisah kepada sejumlah tokoh dan ulama besar negara-negara Islam, menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi kritis di Gaza.

Beliau menegaskan bahwa penderitaan rakyat Gaza bukan hanya krisis politik, tetapi ujian ilahi bagi klaim persatuan umat dan nurani yang hidup. Dalam suratnya, ia menggambarkan penderitaan di tengah api perang dan kelaparan, serta menyerukan kepada ulama untuk mengangkat suara melawan kezaliman, mendesak pemerintah Islam dan lembaga internasional memecah blokade, dan mengirim bantuan vital.

Ayatullah A’rafi juga menyatakan kesiapan hauzah ilmiah untuk menggelar pertemuan internasional demi memperkuat solidaritas ilmiah dan spiritual umat, seraya menegaskan bahwa para marja’, hauzah, bangsa Iran, dan poros perlawanan akan terus menyuarakan dukungan bagi rakyat tertindas Gaza.