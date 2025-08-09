Pemimpin PFLP Abu Khalil Wushah Gugur dalam Serangan Zionis di Lebanon

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP) mengumumkan gugurnya Abu Khalil Wushah, anggota Komite Sentral gerakan tersebut, bersama salah satu rekannya, akibat serangan tim pembunuh rezim Zionis di Lebanon.

Media Palestina melaporkan bahwa keduanya, termasuk Mufid Hassan, syahid pada Kamis di wilayah timur Lebanon. Jihad Islam Palestina dalam pernyataan resminya mengecam aksi ini, menyebutnya sebagai bentuk agresi terbuka terhadap rakyat Palestina dan perlawanan, sekaligus pelanggaran kedaulatan Lebanon.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa aksi teror semacam ini hanya akan menambah keteguhan rakyat dan kekuatan perlawanan untuk menghadapi musuh.