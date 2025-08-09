Parlemen Italia Dipenuhi Warna Palestina

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Anggota parlemen oposisi dari Partai Gerakan Lima Bintang Italia menggelar aksi protes terhadap kebijakan pemerintah terkait perang di Gaza dengan mengenakan pakaian berwarna merah, hitam, hijau, dan putih, membentuk pola menyerupai bendera Palestina di ruang sidang.

Aksi ini merupakan bagian dari protes terorganisir partai tersebut terhadap sikap Italia yang menolak mengakui negara Palestina. Dalam pidatonya, salah satu anggota parlemen menegaskan, “Hari ini kami mengenakan bendera ini. Ini bukan hanya bendera Palestina, tetapi simbol global bagi semua pejuang kemanusiaan.”

Ia menuduh pemerintah memberikan dukungan politik dan ekonomi kepada Israel, serta membiarkan terjadinya pembantaian besar abad ini. “Bahkan keraguan akan terjadinya genosida seharusnya cukup untuk membangkitkan nurani manusia,” ujarnya.