Peran Jalan Kaki Arbain dalam Mempererat Solidaritas Keluarga

Jalan kaki ArbaIn tidak hanya sebuah ritual keagamaan, tetapi juga menjadi sarana kuat untuk memperkuat ikatan keluarga, menciptakan kenangan bersama, dan menanamkan nilai-nilai Qurani.

Perjalanan spiritual ini menjadi kesempatan langka bagi anggota keluarga dari berbagai usia untuk berjalan bersama, saling membantu, dan berbagi momen yang jarang terjadi dalam rutinitas modern. Tantangan di sepanjang jalan seperti kelelahan dan cuaca sulit menjadi latihan kesabaran, ketabahan, dan tawakal kolektif.

Di tengah suasana penuh pengorbanan dan pelayanan, nilai-nilai seperti kepedulian, kerelaan berkorban, dan membantu sesama terwujud nyata. Orang tua dapat memanfaatkan momen ini untuk mengajarkan ajaran Islam secara praktis, memperkuat identitas keislaman, dan menumbuhkan rasa kebersamaan dalam satu tujuan mulia — kecintaan dan loyalitas kepada Ahlulbait (as).

ArbaIn pada akhirnya menjadi wadah pembentukan solidaritas keluarga yang lebih dalam dan bertahan lama, sekaligus perisai menghadapi tantangan hidup.