Pejabat Senior Hizbullah Lebanon: Mati Lebih Baik daripada Menyerahkan Senjata Perlawanan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Ketua Fraksi Wafa lil Muqawamah di parlemen Lebanon, Muhammad Raad, menegaskan bahwa mati lebih baik daripada menyerahkan senjata Hizbullah, menanggapi rencana pemerintah untuk melucuti senjata perlawanan. Ia memperingatkan bahwa keputusan yang dipaksakan oleh Amerika itu tergesa-gesa, melemahkan kedaulatan Lebanon, dan memberi peluang bagi musuh untuk mengganggu keamanan dalam negeri. Raad menegaskan, senjata hanya boleh berada di tangan pemerintah jika mampu mengusir pendudukan dan melindungi negara. Ia memperingatkan risiko berubahnya konflik Lebanon–Israel menjadi konflik internal, menolak bantuan dari pihak yang terlibat menumpahkan darah rakyat Lebanon, dan menutup pernyataannya: “Mati lebih baik daripada menyerahkan senjata.”