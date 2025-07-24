Dewan Ulama Syiah Amerika Kecam Plot Terhadap Masjid Illinois

Menurut Kantor Berita Internasional Ahlulbait (ABNA), Dewan Ulama Muslim Syiah Amerika, dalam sebuah pernyataan, mengutuk plot baru-baru ini terhadap sebuah masjid di negara bagian Illinois dan menyerukan pemeliharaan persatuan di antara umat Muslim serta dukungan dari lembaga keamanan untuk tempat-tempat ibadah.

Dewan tersebut, merujuk pada penemuan bahan peledak oleh polisi di dekat sebuah masjid, menyebut tindakan ini sebagai "ancaman serius terhadap keamanan agama umat Muslim" dan menekankan bahwa insiden semacam itu tidak boleh menyebabkan perpecahan di kalangan komunitas Muslim.

Pernyataan dewan tersebut menyatakan bahwa serangan ini tidak hanya menargetkan satu tempat tertentu, tetapi merupakan serangan terhadap nilai-nilai agama, kebebasan beribadah, dan koeksistensi damai. Dewan Ulama Syiah juga meminta pihak berwenang setempat untuk menjamin keamanan tempat-tempat ibadah dengan mengambil langkah-langkah perlindungan yang tepat.

Dewan tersebut selanjutnya menyerukan peningkatan kesadaran publik tentang bahaya ujaran kebencian dan Islamofobia, serta meminta umat Muslim untuk menjaga ketenangan dan mempertahankan persatuan mereka dalam menghadapi ancaman semacam itu. Investigasi insiden ini masih berlangsung, dan polisi belum merilis informasi lebih lanjut.