Persatuan Ulama Muslim Internasional: Mengakhiri Genosida di Gaza adalah Kewajiban Agama

Menurut Kantor Berita Internasional Ahlulbait (ABNA), Persatuan Ulama Muslim Internasional mengeluarkan pernyataan menyerukan penghentian segera perang di Gaza, menekankan bahwa mengakhiri "genosida di Jalur Gaza adalah kewajiban agama, moral, dan kemanusiaan."

Lembaga keagamaan internasional ini, merujuk pada pembantaian massal warga sipil, terutama wanita dan anak-anak, memperingatkan bahwa kelanjutan situasi saat ini akan memiliki konsekuensi berbahaya bagi keamanan regional dan global.

Persatuan tersebut menyatakan bahwa tindakan rezim Zionis melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan dan hukum internasional, serta menyerukan komunitas internasional dan organisasi-organisasi internasional untuk bertindak menghentikan operasi militer segera.

Pernyataan tersebut juga menekankan tanggung jawab umat Islam untuk membela rakyat Palestina yang tertindas dan mendukung perlawanan sah mereka.

Para ulama Muslim telah meminta pemerintah Islam untuk mengambil posisi yang tegas dan bersama serta meningkatkan tekanan politik dan hukum pada rezim Zionis.

Persatuan Ulama Muslim Internasional juga menyerukan pembukaan segera jalur-jalur dan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza, serta mengkritik keheningan beberapa negara terhadap kelanjutan krisis ini.

