Seorang Wanita Ditangkap Atas Tuduhan Percobaan Pembunuhan Netanyahu

Menurut Kantor Berita Ahlulbait (ABNA), media rezim Zionis mengklaim bahwa Shin Bet telah menangkap seorang wanita tua di pusat wilayah pendudukan atas dugaan percobaan dan perencanaan pembunuhan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Menurut media rezim Zionis, wanita tersebut bermaksud menargetkan Netanyahu dengan bom.

Pada saat yang sama, polisi rezim Zionis juga mengklaim: "Kami menangkap seorang wanita bekerja sama dengan Shin Bet yang bersekongkol dengan orang lain untuk membunuh perdana menteri. Wanita ini adalah penduduk pusat Israel dan bermaksud menargetkan Netanyahu dengan bom."

Polisi rezim Zionis menyatakan bahwa penyelidikan terhadap wanita ini terus berlanjut dan dia menghadapi tuduhan konspirasi untuk melakukan tindakan terorisme.

Detail lebih lanjut belum dilaporkan.

