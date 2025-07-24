Organisasi Ahlulbait Indonesia Tekankan Dukungan Prinsipilnya untuk Palestina dan Iran

Menurut Kantor Berita Ahlulbait (ABNA), Organisasi Ahlulbait Indonesia (ABI) menekankan dukungan berkelanjutan dan prinsipilnya terhadap perjuangan bangsa Palestina, serta terhadap hak Republik Islam Iran untuk membela diri secara sah setelah serangan rezim Zionis. Organisasi ini juga menentang pandangan-pandangan yang mereduksi konflik yang sedang berlangsung menjadi masalah sektarian.

Dalam pernyataan yang dirilis pada Senin, 21 Juli 2025, Ketua organisasi tersebut, "Ustaz Zhahir Yahya", mengumumkan bahwa dukungan lembaga ini didasarkan pada nilai-nilai Islam, prinsip-prinsip kemanusiaan universal, serta ketentuan konstitusi Indonesia yang menolak segala bentuk kolonialisme dan pendudukan.

Pernyataan tersebut menyebutkan: "Palestina adalah bangsa yang diduduki dan dirampas hak-hak dasarnya; sementara Iran adalah negara yang secara terbuka membela hak-hak bangsa Palestina dan dirinya sendiri menjadi sasaran serangan militer langsung oleh rezim Zionis."

Organisasi yang berbasis di Jakarta ini menggambarkan respons militer Iran terhadap agresi rezim Zionis sebagai "hak sah untuk membela diri" dalam kerangka hukum internasional, merujuk pada Pasal 51 Piagam PBB yang memberikan hak kepada negara-negara untuk membela diri secara sah dalam menghadapi serangan bersenjata.

Bukan Konflik Sektarian

Organisasi Ahlulbait Indonesia menekankan bahwa posisi mereka bukan berasal dari kebijakan haus kekuasaan atau sektarianisme. Pernyataan tersebut melanjutkan: "Dukungan kami untuk Palestina dan Iran bukan karena fanatisme agama atau politik kekuasaan, melainkan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial, kedaulatan bangsa-bangsa, dan perlawanan terhadap dominasi asing."

Organisasi ini juga mendasarkan posisinya pada dasar-dasar agama dengan mengutip Ayat 194 dari Surah Al-Baqarah, yang secara eksplisit menyatakan hak untuk membalas agresi.

Pada akhir pernyataan yang diterima oleh ABNA pada Selasa, 22 Juli, Organisasi Ahlulbait Indonesia menyerukan umat Muslim dan bangsa Indonesia untuk memiliki pandangan yang adil, sadar, dan bebas dari prasangka sektarian dalam menghadapi perkembangan global, serta untuk melawan narasi yang menyesatkan dan memecah belah.

Organisasi Ahlulbait Indonesia adalah lembaga Islam yang berfokus pada nilai-nilai ajaran Ahlulbait (AS) dalam tradisi Islam. Pernyataan ini dikeluarkan di tengah situasi Timur Tengah yang sangat dipengaruhi oleh konflik baru-baru ini antara rezim Zionis, Palestina, dan Republik Islam Iran.