Aksi Demonstrasi Pekan ke-100 Aktivis Anti-Perang di Jepang untuk Dukungan Palestina

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Aksi mingguan ini dimulai sejak Oktober 2023, setelah pecahnya pertempuran antara tentara Israel dan Hamas. Inisiatif tersebut dipelopori oleh beberapa warga, termasuk seorang apoteker bernama Akiko Nakachi (53).

Setiap Selasa malam para aktivis membawa poster bertuliskan “Gencatan Senjata Segera” dan “Kebebasan untuk Palestina”. Pada pekan ke-100, delapan orang hadir dan sejumlah warga yang melintas turut menyatakan solidaritas.

Salah satu peserta, Shinae Hanamura (49), menyebut aksi ini sebagai langkah kecil namun bermakna dalam menyuarakan perdamaian. Sementara itu, Nakachi menegaskan bahwa kegiatan ini akan terus dilanjutkan hingga terwujudnya perdamaian di Palestina.

Aksi ini membuktikan bahwa kelompok kecil sekalipun di kota-kota kecil Jepang dapat menyuarakan kepedulian global dan meningkatkan kesadaran publik tentang tragedi Gaza.