Joulani: Suriah Sedang Bernegosiasi untuk Kesepakatan Keamanan dengan Israel / Telah Sepakat dengan Rusia untuk Mundur dari Medan Perang

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Dalam wawancara dengan jaringan berita Suriah, Joulani juga menyatakan bahwa setelah pemilu mendatang, rancangan konstitusi baru akan disusun dengan berbagai pembahasan detail. Joulani menegaskan kebijakan pemerintahan sementara yang mengedepankan ketenangan dalam hubungan dengan semua negara, berlandaskan kedaulatan nasional dan kemerdekaan pengambilan keputusan Suriah, dan menolak kehilangan sedikit pun wilayahnya. Ia menyebut runtuhnya rezim Bashar al-Assad sebagai faktor keluarnya pengaruh Iran dari kawasan, sehingga menurunkan ketegangan antara Damaskus dan Teheran, walaupun pemutusan hubungan total dianggap tidak mungkin.

Mengenai hubungan dengan Rusia, Joulani mengungkapkan bahwa selama pertempuran Hama dan Homs, telah terjadi negosiasi dan Rusia mundur dari medan perang sesuai kesepakatan sebelumnya. Kedua pihak kini tetap mematuhi komitmen mereka. Dalam hal persoalan Kurdi, negosiasi dengan Pasukan Demokratik Suriah (QSD) sempat berjalan lancar tapi kemudian melambat. Kesepakatan mengatur integrasi QSD ke dalam tentara pemerintahan Joulani dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah Kurdi dan harus direalisasikan sebelum akhir tahun ini.

Joulani juga menyebutkan keberhasilan Suriah membangun hubungan baik dengan Amerika Serikat dan Barat, sekaligus menjaga hubungan damai dengan Rusia, serta kemajuan hubungan dengan Mesir di tengah ketegangan global.