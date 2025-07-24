Sardar Mousavi: IRGC dan Angkatan Dirgantara Telah Menjaga Bendera Perlawanan

Menurut Kantor Berita Internasional AhlulBayt (ABNA), Sardar Mousavi, Komandan Angkatan Dirgantara IRGC, menyatakan dalam wawancara televisi: "Untungnya, di saat-saat kritis, Anda mampu memainkan peran berharga dalam menceritakan kenyataan peristiwa dengan ekspresi artistik. Apa yang Anda gambarkan adalah cerminan dari adegan nyata pertempuran 12 hari dan kelanjutan sejarah Revolusi Islam."

Dia menambahkan: "Revolusi yang dimulai dengan kepemimpinan 32 martir terhormat dan bimbingan Imam Khomeini (RA) dan berlanjut di bawah kepemimpinan Pemimpin Tertinggi; di negara seperti itu, gagasan untuk melepaskan bendera ini tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada."

Sardar Mousavi menegaskan: "Bangsa Iran yang agung, yang kami layani, adalah tulang punggung jalan ini, dan Angkatan Bersenjata Republik Islam, khususnya Korps Garda Revolusi Islam dan Angkatan Dirgantaranya, menganggap diri mereka sebagai pembawa bendera gerakan ini dan akan selalu berusaha menjaga dan mengibarkan bendera ini."

Dia mengingatkan: "Bahasa dan konsep yang digunakan dalam pidato martir terkemuka Haji Hassan Tehrani-Moghaddam menunjukkan keagungan jiwanya, dan kami juga, dalam istilahnya sendiri, adalah 'anak-anak rudal' yang dengan bangga melanjutkan jalannya."

Budaya Jihad dan Keberanian Terwujud di Lapangan Aksi

Komandan Angkatan Dirgantara IRGC menambahkan: "Budaya keberanian dan jihad yang ditinggalkan oleh para martir terkemuka, terutama Sardar Haji Amir Ali Hajizadeh dan Syahid Mahmoud Baqeri, dalam koleksi ini, hari ini menunjukkan dirinya di berbagai bidang. Tidak diragukan lagi, gambar yang Anda gambarkan dengan seni Anda adalah manifestasi dari misi yang sama yang ada di pundak kita semua; insya Allah, sampai akhir hidup kita dan selama darah mengalir di nadi kita, kita akan melanjutkan tanggung jawab besar ini, yaitu menjaga Revolusi Islam."

Dia menegaskan: "Kami memiliki pandangan peradaban dan eskatologis tentang revolusi ini; sebuah revolusi yang merupakan pendahuluan bagi kedatangan Imam Mahdi (AS). Tentu saja, sebatas kemampuan dan langkah-langkah yang diambil di jalan para martir, jalan yang cemerlang ini akan terus berlanjut di bawah kepemimpinan Pemimpin Tertinggi."

Sardar Mousavi menambahkan: "Kami dengan tulus berterima kasih kepada komunitas seniman yang terkasih, terutama Anda yang memainkan peran efektif dalam menjaga dan melanjutkan gerakan jihad ini, dan juga kami sangat menghargai penciptaan karya yang indah dan abadi ini, dan kami berharap Anda akan terus sukses di masa depan."

Rakyat Selalu Siap Membela Negara

Komandan Angkatan Dirgantara IRGC melanjutkan: "Kenyataannya adalah bahwa setiap dari kita memiliki misi dan tanggung jawab. Rakyat Iran yang mulia telah berkali-kali menunjukkan bagaimana dengan ketabahan dan semangat, mereka secara efektif hadir dalam membela kedaulatan negara, tanah air, dan sistem Islam."

Dia menambahkan: "Kenyataannya adalah hanya Pemimpin Tertinggi yang dapat mendefinisikan posisi dan martabat rakyat yang sebenarnya; karena rakyat ini selalu patuh kepadanya, dan kita juga harus menerima bahwa dalam setiap situasi kita memiliki peran dan tugas, dan kita harus melaksanakannya pada saat itu juga. Hari ini juga, negara harus dilihat dari perspektif seperti itu - sebuah Asyura yang berulang, yang mungkin akan terulang lagi."

Sardar Mousavi mengingatkan: "Kita harus mempersiapkan diri untuk setiap situasi, tetapi yang lebih penting adalah pemahaman yang benar tentang tanggung jawab kita di medan ini; kita harus mampu memasuki medan seperti Sayyid al-Shuhada (Imam Husain) saat dibutuhkan."

Dia menekankan: "Hari ini negara kita berdiri teguh, mengandalkan jalan para martir agung seperti Syahid Hajizadeh, Syahid Salami, Syahid Rashid, Syahid Mohammad Baqeri, dan martir terkemuka lainnya."

Jalan Para Martir Harus Menjadi Teladan Tindakan Kita Hari Ini; Kita Harus Menyerahkan Bendera Revolusi ke Tangan Pemilik Aslinya

Komandan Angkatan Dirgantara IRGC menegaskan: "Mereka yang tersisa di jalan ini memiliki misi besar; yaitu untuk berjuang di bidang ini agar insya Allah mereka termasuk dalam doa ilahi dan doa para martir."

Dia menambahkan: "Jika kita menginginkan akhir yang baik bagi diri kita sendiri, kita harus melihat bagaimana para martir hidup, bagaimana mereka berjuang, dan jalan apa yang mereka lalui, dan kita juga harus melanjutkan jalan yang sama."

Sardar Mousavi mengingatkan: "Jika kita ingin berdoa di akhir pidato ini, itu adalah agar Allah SWT menjadikan akhir kita seperti akhir para martir dan membawa hidup kita pada kebaikan dan kebahagiaan; karena tidak ada jalan menuju keselamatan sejati kecuali jalan kemartiran."

Dia menekankan: "Kemartiran harus disertai dengan kemenangan Islam, kemenangan Revolusi Islam, dan realisasi misi besar kita dalam menyerahkan bendera yang Anda gambarkan dengan seni Anda; bendera yang sama yang harus diserahkan kepada pemilik aslinya, Imam Mahdi (AS)."