Gharibabadi: Iran Tidak Mencari Perang, Tapi Akan Menanggapi Agresi Apapun dengan Tegas

Menurut Kantor Berita Internasional AhlulBayt (ABNA), Gharibabadi, Wakil Menteri Luar Negeri untuk Urusan Hukum dan Internasional, hadir dan berpidato pada hari Selasa malam, 21 Juli, di pertemuan Dewan Keamanan PBB dengan judul "Meningkatkan Perdamaian dan Keamanan Internasional melalui Multilateralisme dan Penyelesaian Damai Perselisihan".

Dia mengatakan: "Sayangnya, dunia kita saat ini semakin menghadapi unilateralisme, penggunaan sanksi sebagai alat, pelanggaran terang-terangan terhadap Piagam PBB, dan pengabaian hukum internasional."

Lebih dari 300 Perang dan Konflik Bersenjata dengan Puluhan Juta Korban

Gharibabadi menambahkan: "Al-Qur'an dalam Surat Al-Ma'idah, Ayat 32 menyatakan: 'Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.' Karena alasan ini, kami telah menetapkan bagi Bani Israil bahwa siapa pun yang membunuh seseorang tanpa melakukan pembunuhan atau korupsi di bumi, seolah-olah dia telah membunuh semua manusia, dan siapa pun yang menyelamatkan seseorang dari kematian, seolah-olah dia telah menghidupkan semua manusia."

Wakil Menteri Luar Negeri mengatakan: "Sejak berdirinya PBB dan aktivitas Dewan Keamanan selama delapan dekade terakhir, lebih dari 300 perang dan konflik bersenjata dengan puluhan juta korban jiwa dan luka-luka telah terjadi. Puluhan pemerintahan yang sah telah digulingkan karena campur tangan asing, terutama oleh Amerika Serikat. Lebih dari 80 resolusi Dewan Keamanan telah diveto oleh Amerika Serikat sebagai anggota tetap Dewan Keamanan."

3.000 Operasi Teroris Israel

Gharibabadi menambahkan: "Rezim Israel, yang bahkan menggunakan air dan makanan sebagai senjata terhadap orang-orang yang tidak bersalah, telah melakukan lebih dari 3.000 operasi teroris dalam delapan dekade terakhir, mengungsikan lebih dari tujuh juta warga Palestina, membunuh dan melukai ratusan ribu, dan menahan lebih dari satu juta warga Palestina."

Dia melanjutkan: "Ini adalah rezim yang secara militer menyerang tetangganya, bukan anggota perjanjian pelucutan senjata pemusnah massal dan non-proliferasi, dan menyimpan ratusan hulu ledak nuklir dalam gudang senjatanya. Anda tahu konsekuensi mengerikan yang akan ditimbulkan oleh senjata nuklir di tangan rezim kriminal semacam itu terhadap perdamaian dan keamanan internasional."

Wakil Menteri Luar Negeri menyatakan: "Dalam periode yang sama, meskipun ada dukungan tanpa syarat dari Amerika Serikat dan veto lebih dari 55 resolusi yang diajukan terhadap kejahatan rezim ini di Dewan Keamanan, lebih dari 550 resolusi telah disahkan terhadap rezim ini di Majelis Umum PBB, Dewan Keamanan PBB, dan Dewan Hak Asasi Manusia, namun tidak ada satu pun yang dilaksanakan karena dukungan beberapa negara yang mengaku sebagai pembela hak asasi manusia serta perdamaian dan keamanan internasional."

1.100 Orang Martir

Dia mengatakan: "Dengan catatan kejahatan dan agresi seperti itu, pada fajar 13 Juni 2025, rezim Zionis di bawah kepemimpinan seorang penjahat perang — yang surat perintah penangkapannya dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional — dalam tindakan agresi dan pelanggaran terang-terangan terhadap Piagam PBB dan prinsip-prinsip dasar hukum internasional, melancarkan serangan bersenjata terhadap Republik Islam Iran. Amerika Serikat, anggota tetap Dewan Keamanan PBB, juga kemudian, dengan keterlibatan penuh dengan rezim agresor Israel, melakukan serangkaian serangan terhadap tiga fasilitas nuklir damai Iran di bawah pengamanan Badan Energi Atom Internasional (IAEA)."

Gharibabadi menambahkan: "Perwakilan rezim, dalam pernyataan menipu di Dewan ini pada 20 Juni, mengklaim bahwa agresi militer terhadap Iran dilakukan sepenuhnya sesuai dengan hukum internasional dan dengan mematuhi prinsip-prinsip pembedaan dan proporsionalitas, dan bahwa hanya target militer yang diserang!"

Dia mengatakan: "Saya ingin memberitahu Dewan Keamanan bahwa agresi militer rezim dan kampanye teror keluarga menyebabkan kemartiran 1.100 orang, termasuk 132 wanita dan 45 anak-anak, 26 personel medis, 5.750 luka-luka, penghancuran lebih dari 8.200 unit rumah, 17 rumah sakit dan fasilitas kesehatan, 11 ambulans, dan beberapa infrastruktur sipil di Iran. Rezim kriminal ini, dalam serangan terhadap Penjara Evin di Teheran, membunuh lebih dari 70 orang tak bersalah, termasuk keluarga tahanan. Dalam tindakan agresi lainnya, untuk membunuh seorang profesor universitas, rezim membunuh 15 anggota keluarganya! Dalam tindakan bersenjata lainnya, rezim menargetkan gedung perumahan 14 lantai dan membunuh 60 orang, termasuk 20 anak-anak."

Kami Tidak Mengancam Amerika Serikat dengan Serangan Bersenjata

Gharibabadi menambahkan: "Perwakilan Amerika Serikat dalam suratnya pada 27 Juni kepada Presiden Dewan Keamanan, dalam pembenaran agresi terhadap fasilitas nuklir damai Iran, dengan lancang mengklaim bahwa serangan ini dilakukan dalam kerangka Pasal 51 Piagam PBB dan untuk menghilangkan ancaman program nuklir Iran terhadap rezim Israel dan perdamaian dan keamanan internasional."

Dia mengatakan: "Iran tidak pernah menyerang negara manapun selama berabad-abad terakhir. Kami tidak mengancam Amerika Serikat dengan serangan bersenjata. Kami tidak memiliki pangkalan militer di sekitar Amerika Serikat. Namun, Amerika Serikat memiliki lebih dari 5.000 bom nuklir dan telah menggunakan senjata tidak manusiawi ini terhadap orang-orang tak bersalah di Jepang, memiliki lebih dari 700 pangkalan militer di lebih dari 130 negara dengan ratusan ribu personel militer, dan telah mendirikan berbagai pangkalan militer di wilayah Teluk Persia dan di sekitar Iran. Apakah Iran yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional atau Amerika Serikat?!"

Diplomat senior Iran ini mengatakan: "Program nuklir Iran selalu damai dan berada di bawah pengawasan ketat IAEA. Selama lebih dari tiga dekade, rezim Zionis telah berbicara tentang bom atom Iran dan menipu opini publik dan beberapa negara, tetapi di mana bom atom ini?! Bukankah sangat konyol bahwa rezim yang memiliki semua jenis senjata pemusnah massal dan bukan anggota perjanjian internasional yang relevan, dan seluruh catatan gelap 8 dekade penuh agresi, kejahatan, dan kebrutalan, melontarkan tuduhan tidak realistis terhadap negara anggota Perjanjian Non-Proliferasi?!"

Wakil Menteri Luar Negeri mengatakan: "Klaim pertahanan diri di bawah Pasal 51 Piagam hanya valid ketika serangan bersenjata terjadi, dan tanpa serangan semacam itu, penggunaan kekuatan akan dianggap sebagai agresi. Sementara itu, Amerika Serikat dan rezim Zionis tidak diserang secara bersenjata oleh Iran."

Menteri Pertahanan Prancis Mengakui Keterlibatan Militer dalam Mendukung Rezim

Gharibabadi melanjutkan: "Sementara mayoritas negara mengutuk agresi rezim Zionis dan Amerika Serikat terhadap negara saya, namun, tiga negara Eropa, Dewan Keamanan, Dewan Gubernur, dan IAEA serta Direktur Jenderal IAEA, bertindak bias dan tidak memenuhi tanggung jawab mereka. Perlu diingat bahwa Iran diserang oleh dua rezim bersenjata nuklir, tetapi Amerika Serikat dan para pendukungnya mencegah dikeluarkannya resolusi di Dewan Keamanan dan Dewan Gubernur. Kanselir Jerman menggambarkan agresi rezim Zionis sebagai 'pekerjaan kotor bagi mereka'. Menteri Pertahanan Prancis mengakui keterlibatan militer dalam mendukung rezim. Perdana Menteri Inggris, dalam pernyataan politik yang tidak berdasar, melegitimasi serangan dengan menganggap program nuklir damai Iran sebagai ancaman. Direktur Jenderal IAEA, alih-alih mengutuk serangan ini, masih berusaha untuk memeriksa fasilitas yang menjadi sasaran, tentu saja untuk menentukan tingkat dampak serangan terhadap fasilitas nuklir."

Serangan Terhadap Fasilitas Nuklir yang Dijamin Adalah Kejahatan Besar

Diplomat senior Iran ini mengatakan: "Keheningan ini, dukungan terhadap agresi ini, dan kelambanan ini membahayakan supremasi hukum di tingkat internasional. Apakah ini multilateralisme dan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional yang dipertahankan oleh Dewan ini? Apakah ini keadilan yang dijanjikan Piagam untuk umat manusia? Jika Dewan Keamanan tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya, institusi mana yang harus melindungi perdamaian dan keamanan internasional?!"

Dia menambahkan: "Serangan terhadap fasilitas atom yang dijamin adalah kejahatan besar. Tidak adanya resolusi kecaman di Dewan Gubernur dan Dewan Keamanan, dan tidak adanya kecaman terhadap serangan oleh Direktur Jenderal IAEA dan beberapa anggota tetap Dewan Keamanan, pesan apa yang dapat disampaikan kepada negara-negara anggota IAEA?! Mengapa negara-negara dan badan-badan ini diam terhadap fakta bahwa rezim Zionis tetap berada di luar Perjanjian Non-Proliferasi dan mengembangkan program senjata nuklir oleh rezim ini?! Apakah keheningan ini tidak memberikan pesan kepada negara-negara seperti Iran bahwa jika Anda bukan anggota Perjanjian Non-Proliferasi, Anda tidak hanya tidak memiliki kewajiban, tetapi Anda juga akan menerima hadiah dan menikmati kekebalan?!"

Pelanggaran Aturan Imperatif "Larangan Agresi"

Dia menambahkan: "Menurut hukum internasional, melakukan tindakan ilegal internasional membutuhkan tanggung jawab internasional, dan pelanggar wajib memberikan kompensasi atas kerugian dan tidak mengulanginya."

Diplomat senior Iran ini mengatakan: "Republik Islam Iran, selain membela rakyat dan wilayahnya dengan tegas dan sah, akan mengejar semua haknya untuk mencapai keadilan melalui jalur diplomatik, hukum, dan yudisial internasional, termasuk melalui pengadilan dan tribunal internasional. Negara-negara dilarang untuk mengakui situasi yang timbul dari pelanggaran aturan imperatif internasional, jika tidak, hal itu akan menimbulkan tanggung jawab internasional bagi mereka. Tindakan agresi rezim Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran melanggar aturan imperatif 'larangan agresi', dan negara ketiga tidak diizinkan untuk mengakui tindakan tersebut sebagai tindakan hukum dan memberikan bantuan atau dukungan dalam mempertahankan situasi tersebut."

Tiga Negara Eropa Tidak Memiliki Kedudukan Hukum

Diplomat senior Iran ini mengatakan: "Sebuah negara bersenjata nuklir dalam Perjanjian Non-Proliferasi dan rezim bersenjata nuklir di luar perjanjian telah menyerang fasilitas nuklir negara anggota Perjanjian Non-Proliferasi yang berada di bawah pengamanan IAEA. Sekarang tiga negara Eropa, dua di antaranya adalah anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan telah melanggar ketentuan Resolusi 2231 dari Dewan yang sama, telah mengumumkan niat mereka untuk mengembalikan sanksi Dewan Keamanan yang diberlakukan dua dekade lalu karena kegiatan fasilitas yang sama yang diserang dan mereka klaim telah dihancurkan, dan yang telah diakhiri oleh JCPOA."

Dia menambahkan: "Tingkat standar ganda dan pengabaian prinsip-prinsip dan tujuan Dewan Keamanan PBB oleh para anggotanya sendiri benar-benar tidak dapat dipahami."

Gharibabadi menyatakan: "Tiga negara Eropa tidak memiliki kedudukan hukum, dan karena mereka belum memenuhi kewajiban utama mereka di bawah JCPOA dan juga mendukung agresor selama agresi baru-baru ini, setiap upaya untuk mengaktifkan mekanisme snapback mengenai perjanjian yang belum dilaksanakan selama 7 tahun dianggap penyalahgunaan dan ilegal, dan harus ditolak."

Sejarah Akan Menghakimi

Diplomat senior Iran ini mengatakan: "Kami percaya bahwa perdamaian tidak dicapai dengan bom dan paksaan, tetapi melalui penghormatan terhadap hak, keadilan, dan diplomasi. Normalisasi agresi harus ditolak secara tegas."

Dia mengatakan: "Dewan Keamanan tidak boleh menjadi alat untuk melayani kepentingan kekuatan tertentu, tetapi harus menjadi penjaga keadilan, perdamaian, dan keamanan untuk semua negara, terlepas dari ukuran, kekuatan, atau orientasi politik mereka."

Gharibabadi menambahkan: "Sayangnya, kami harus menyatakan dengan jelas bahwa Dewan Keamanan tidak dapat atau tidak mau menanggapi agresi terang-terangan terhadap kedaulatan nasional beberapa negara, pendudukan militer wilayah, genosida, blokade ekonomi ilegal, dan dukungan terhadap terorisme negara. Daftar kegagalan ini panjang dan mengkhawatirkan."

Dia menyatakan: "Sejarah akan menghakimi apakah Dewan Keamanan telah melaksanakan tugasnya yang berat terhadap bangsa-bangsa dengan benar atau tidak. Kesempatan untuk reformasi, peninjauan, dan kembali ke prinsip-prinsip dasar Piagam PBB masih ada, tetapi kesempatan ini tidak abadi."

Jangan Ada yang Salah Perhitungan

Dia menyatakan bahwa Iran adalah negara yang cinta damai, dia mengingatkan: "Tetapi jangan ada yang salah perhitungan. Kami akan berdiri bersatu dan tegas melawan agresi dan akan memberikan pelajaran keras kepada para agresor."

Gharibabadi melanjutkan: "Agresi baru-baru ini terjadi saat kami berada di tengah negosiasi nuklir dengan Amerika Serikat, yang menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak tulus dalam negosiasi dan program nuklir hanyalah dalih belaka. Musuh-musuh Iran menargetkan kemerdekaan dan persatuan nasional Iran, tetapi angkatan bersenjata kami yang kuat dan rakyat kami yang bersatu telah benar-benar mengecewakan mereka. Iran berdiri tegak dan kokoh." Wakil Menteri Luar Negeri berkata: "Kami tidak mencari perang, tetapi kami akan membela rakyat dan negara kami dengan keganasan singa. Para agresor harus tahu bahwa plot mereka akan gagal dan Iranlah yang akan bertahan."