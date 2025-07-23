Penangkapan Seorang Perempuan atas Tuduhan Upaya Pembunuhan Netanyahu

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – media-media rezim Zionis mengklaim bahwa Shin Bet (Dinas Keamanan Dalam Negeri Israel) telah menangkap seorang perempuan lanjut usia di wilayah tengah tanah pendudukan dengan tuduhan merencanakan dan berusaha melakukan pembunuhan terhadap Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim tersebut.

Menurut media-media rezim Zionis, perempuan ini berniat menargetkan Netanyahu dengan bom.

Sementara itu, polisi rezim Zionis juga mengklaim: “Dengan kerja sama Shin Bet, kami telah menangkap seorang perempuan yang bersama dengan orang-orang lain berusaha melakukan pembunuhan terhadap perdana menteri. Perempuan ini adalah penduduk wilayah tengah Israel dan berencana menyerang Netanyahu menggunakan bom.”

Polisi rezim Zionis menyatakan bahwa penyelidikan terhadap perempuan ini masih berlanjut dan tuduhan berkonspirasi untuk melakukan aksi teror terhadapnya sedang digodok.

Belum ada rincian lebih lanjut yang disampaikan.