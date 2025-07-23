Sekjen Hizbullah kepada Negara-negara Islam: Tutup Kedutaan Israel dan Hentikan Perdagangan dengan Rezim Zionis

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon, Syekh Na’im Qasim, menyerukan kepada negara-negara Islam untuk menghentikan normalisasi hubungan dengan rezim Zionis, menutup kedutaan besar Israel, dan menghentikan seluruh bentuk perdagangan dengan entitas penjajah tersebut.

Dalam pernyataan yang dikutip dari al-Mayadeen, beliau menyatakan bahwa kekejaman kolektif dan kelaparan massal yang dilakukan Amerika dan Israel terhadap rakyat Gaza telah melampaui semua batas kemanusiaan dan moralitas.

Ia menegaskan bahwa keheningan dunia adalah bentuk kecaman terhadap para pemimpin dunia dan menunjukkan bahwa hukum internasional telah lumpuh. Syekh Qasim menyebut seruan 25 negara untuk menghentikan perang tidak cukup dan tidak membebaskan mereka dari tanggung jawab atas tragedi Gaza.

Menurutnya, kecaman semata tidaklah cukup. Yang dibutuhkan adalah aksi nyata untuk menghentikan pembantaian dan kejahatan.

Ia menekankan bahwa tanggung jawab utama ada di pundak negara-negara Arab dan Islam—baik pemerintah maupun rakyatnya. Mereka tidak boleh hanya menjadi penonton.

Syekh Qasim menyerukan: “Hentikan normalisasi! Tutup kedutaan Israel! Hentikan perdagangan dengan rezim Zionis! Bersatulah, meski dengan langkah kecil, untuk mendukung Palestina dan Gaza.”

Ia menambahkan, bila Amerika melihat kesatuan dan kekompakan dunia Islam dalam membela Palestina, mereka akan mundur dan menyerah.

Di akhir pernyataannya, ia memperingatkan bahwa kezaliman akan menimpa siapa pun yang diam terhadap penindasan, dan kebrutalan Israel adalah sebab utama kehancurannya.