Sayid Ammar Hakim Tekankan Peran Ziarah Arba'in dalam Pererat Hubungan Teheran dan Baghdad

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – Sayid Ammar Al-Hakim, Pemimpin Gerakan Kebijaksanaan Nasional Irak, pada Minggu (20/7) ini menjadi tuan rumah delegasi dari Majelis Syura Islam Republik Islam Iran. Menurut laporan Al-Forat News, kedua pihak dalam pertemuan ini saling bertukar pandangan tentang perkembangan situasi di kawasan dan hubungan bilateral antara Irak dan Iran.

Sayid Ammar Hakim menekankan pentingnya memanfaatkan momen ziarah Arba'in dalam memperkuat kerja sama resmi dan rakyat antara Irak dan Republik Islam Iran, dengan mengingat peran sentral ziarah ini dalam mempererat hubungan antara kedua negara.

Pemimpin Gerakan Kebijaksanaan Nasional Irak mengapresiasi keteguhan rakyat Iran dan solidaritas mereka dengan kepemimpinan dan institusi negara ini, serta memuji peran Majelis Syura Islam Iran dalam mendukung rakyat Iran.

Dalam pertemuan ini, Al-Hakim menyerukan penguatan kerja sama parlementer antara Irak dan Iran serta menekankan perlunya pembentukan komite-komite bersama untuk mengkaji isu-isu penting yang menjadi kepentingan bersama, selain pertukaran pengalaman antara kedua belah pihak. Ia menyatakan bahwa Irak memiliki banyak pengalaman parlementer dan siap untuk mengembangkannya dalam pemilu parlemen mendatang.

Disebutkan, delegasi tersebut juga telah bertemu dengan Mahmoud Al-Mashhadani, Ketua Parlemen Irak.