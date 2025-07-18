Keserakahan Israel Tak Berujung dan Merupakan Praembel Tujuan 'Dari Sungai hingga Laut'

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Anggota senior Persatuan Ulama Pendukung Perlawanan Lebanon, Sheikh Suheib Hubli, dalam wawancaranya dengan ABNA menegaskan bahwa agresi Israel ke wilayah Suriah bukan karena pembelaan terhadap kaum Druze, melainkan bagian dari skenario penjajahan bertahap demi mewujudkan cita-cita "Israel Raya dari Sungai hingga Laut".

Ia mengkritik keras tindakan brutal kelompok teroris terhadap warga sipil, khususnya perempuan, lansia, anak-anak dan tenaga medis, serta menyebut pembunuhan atas dasar agama dan sekte sebagai tindakan yang mencoreng wajah Islam dan nilai-nilai kemanusiaan.

Sheikh Hubli menilai bahwa para teroris bergerak berdasarkan skenario yang disusun dan diperintah, bukan bertindak independen. Menurutnya, invasi Israel ke wilayah Suriah sepanjang 40-50 kilometer menunjukkan konspirasi besar dengan dalih palsu, padahal tujuannya adalah perluasan wilayah dan penguasaan geopolitik.

Ia menyerukan penolakan terhadap segala bentuk penjajahan dan menekankan pentingnya mempertahankan prinsip-prinsip syariat: menjaga agama, jiwa, kehormatan, harta dan tanah air.