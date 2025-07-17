Demonstrasi Rakyat Suriah Mengutuk Serangan Rezim Zionis ke Damaskus

Menurut Kantor Berita Internasional AhlulBayt (AS) - Abna - demonstrasi pengunjuk rasa Suriah terhadap agresi udara rezim pendudukan ke Damaskus telah diadakan di berbagai wilayah negara itu, termasuk Aleppo, Latakia, Hama, dan Damaskus.

Dalam demonstrasi mereka, rakyat Suriah mengutuk keras serangan rezim Zionis terhadap markas komando Staf Umum Angkatan Darat Suriah dan istana kepresidenan, serta meneriakkan slogan-slogan menentang rezim tersebut.

Kementerian Luar Negeri Suriah mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa "kami mengutuk keras agresi permusuhan Israel yang hari ini menargetkan lembaga-lembaga pemerintah dan fasilitas sipil di Damaskus - ibu kota - dan provinsi Sweida."

Kementerian tersebut menekankan bahwa serangan terang-terangan ini dilakukan dalam kerangka kebijakan yang ditargetkan oleh rezim Israel untuk mengobarkan ketegangan, menciptakan kekacauan, dan melemahkan keamanan dan stabilitas Suriah.

Kementerian Luar Negeri Suriah menekankan bahwa mereka mempertahankan semua hak sahnya untuk membela tanah dan rakyatnya dengan semua cara yang dijamin oleh hukum internasional.