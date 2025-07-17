Hizbullah Lebanon Mengutuk Agresi Rezim Zionis ke Suriah

Menurut Kantor Berita Internasional AhlulBayt (AS) - Abna - mengutip Al-Manar, Hizbullah Lebanon pada hari Rabu mengeluarkan pernyataan mengutuk agresi rezim Zionis terhadap Suriah dan menyerukan persatuan melawan penjajah.

Hizbullah Lebanon mengutuk keras agresi brutal rezim Zionis terhadap Suriah dan menyebutnya sebagai agresi terang-terangan terhadap kedaulatan nasional dan warga sipil Suriah, pelanggaran nyata hukum dan norma internasional, serta kelanjutan dari serangkaian serangan rezim pendudukan Israel di Lebanon, Palestina, dan Yaman.

Pernyataan itu berbunyi: "Agresi pengecut ini hanyalah bagian terakhir dari serangkaian rencana Zionis yang bertujuan menyerang negara-negara dan menciptakan perpecahan dan perselisihan di antara rakyat suatu bangsa, dalam upaya untuk memperkenalkan diri sebagai penjamin keamanan rakyat, padahal ia sendiri adalah ancaman terbesar bagi keamanan dan stabilitas kawasan."

"Pengalaman masa lalu telah membuktikan bahwa musuh ini tidak menghormati janji dan perjanjian, tidak mematuhi kesepakatan, dan hanya memahami bahasa kekuatan. Musuh ini tidak melihat rakyat dan negara-negara kecuali sebagai alat untuk melayani proyek kolonialnya dan berusaha untuk menjaga mereka dalam keadaan lemah dan tunduk."