Sikap Pemerintah Jolani Terhadap Agresi Rezim Zionis

Menurut Kantor Berita Internasional AhlulBayt (AS) - Abna - Kementerian Luar Negeri Pemerintah Jolani, menanggapi agresi rezim Zionis terhadap Suriah, menyatakan: "Agresi hari ini (Zionis) berada dalam kerangka agresi yang ditargetkan oleh rezim Israel untuk mengobarkan ketegangan dan kekacauan serta mengganggu keamanan Suriah."

Dalam pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Pemerintah Jolani disebutkan: "Suriah mengutuk keras dan dengan kata-kata paling keras agresi pengkhianat Israel yang menargetkan lembaga-lembaga pemerintah dan fasilitas sipil di ibu kota Damaskus, dan provinsi Sweida."

Serangan ini menyebabkan tewasnya beberapa warga sipil tak berdosa, puluhan luka-luka termasuk wanita dan anak-anak, dan kerusakan luas pada infrastruktur dan layanan publik.

Serangan ini, yang merupakan bagian dari kebijakan sengaja rezim Israel untuk mengobarkan ketegangan, menyebarkan kekacauan, dan melemahkan keamanan dan stabilitas di Suriah, dianggap sebagai pelanggaran nyata terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional.

Suriah menganggap Israel bertanggung jawab penuh atas eskalasi berbahaya ini dan konsekuensinya, dan menekankan bahwa ia mempertahankan semua hak sahnya untuk membela tanah dan rakyatnya dengan segala cara yang diizinkan oleh hukum internasional.