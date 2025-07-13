Netanyahu Bertanggung Jawab atas Pembunuhan Ilmuwan Iran

Menurut kantor berita AhlulBayt (AS) - Abna - Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim Zionis, dalam sebuah wawancara dengan Fox News, merujuk pada sejarah pemerintahan terorisnya dan bertanggung jawab atas pembunuhan ilmuwan Iran di tahun-tahun sebelumnya, dengan mengatakan: "Kami telah menyingkirkan ilmuwan Iran sebelumnya, tetapi dalam perang baru-baru ini, kami menargetkan tokoh-tokoh yang jauh lebih terkemuka."

Benjamin Netanyahu juga mengumumkan: "Dia bekerja sama dengan Presiden AS Donald Trump untuk menormalisasi hubungan dengan negara-negara Arab."

Dia menyatakan: "Tel Aviv sedang berusaha mencapai kesepakatan gencatan senjata 60 hari di Jalur Gaza."

Netanyahu juga mengatakan: "Dalam perjalanan terakhirnya ke Amerika Serikat, dia telah bekerja sama dengan Donald Trump dalam mencapai kesepakatan di Gaza dan menyatakan harapan bahwa upaya ini akan membuahkan hasil."

Klaim Perdana Menteri rezim Zionis ini muncul sementara ia dianggap sebagai penghalang utama untuk mencapai kesepakatan pertukaran tahanan dengan Hamas.

Netanyahu lebih lanjut mengklaim: "Pada akhirnya kami akan mencapai semua tujuan kami di Gaza, termasuk penghancuran Hamas."

Perdana Menteri rezim Zionis, tanpa menyinggung kerugian besar yang diderita rezim ini dalam perang dengan Iran, dalam pernyataan yang tidak realistis mengklaim: "Tel Aviv telah meraih kemenangan besar melawan Iran dan masalah ini dapat menjadi dasar bagi pertumbuhan yang signifikan!"

Tanpa menyinggung masalah internal yang memaksanya untuk terlibat dalam perang asing untuk melarikan diri darinya, ia mengklaim: "Pemerintah Iran berada dalam situasi yang sangat sulit dan harus tetap diawasi."

