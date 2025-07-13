Berita tentang Rencana Baru Rezim Zionis untuk Lingkup Penarikan Diri dari Gaza

Menurut kantor berita AhlulBayt (AS) - Abna - rezim Zionis diperkirakan akan mengajukan rencana baru hari ini, Minggu, yang merinci lingkup penarikan diri dari Jalur Gaza, termasuk kendali atas poros Morag. Sementara itu, berita yang bocor hari ini menunjukkan bahwa negosiasi tidak langsung antara Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) dan rezim pendudukan di Doha menghadapi hambatan dan masalah, tetapi belum mencapai titik kegagalan.

Channel 12 Ibrani, mengutip sumber eksternal yang mengetahui, melaporkan bahwa Israel akan mengajukan rencana baru sebagai tanggapan atas permintaan mediator Qatar.

Sumber tersebut mencatat bahwa Qatar telah menjelaskan kepada Israel bahwa rencana sebelumnya akan ditolak oleh Hamas dan dapat menyebabkan runtuhnya negosiasi.

Ini terjadi sementara sumber Palestina mengatakan kepada AFP bahwa negosiasi Doha "menghadapi hambatan dan masalah yang rumit." Kompleksitas ini berasal dari desakan Israel pada rencana penarikan diri yang diajukan pada hari Jumat untuk penempatan kembali, dan termasuk mempertahankan pasukan militernya di lebih dari 40% Jalur Gaza, sebuah tingkat yang ditolak oleh Hamas.

Sumber tersebut memperingatkan bahwa rencana penarikan diri "bertujuan untuk menampung ratusan ribu pengungsi di sebagian wilayah barat Rafah sebagai persiapan untuk memindahkan warga ke Mesir atau negara lain, yang ditolak oleh Hamas."

Ia menekankan bahwa delegasi negosiasi Hamas "tidak akan menerima rencana yang diajukan oleh Israel, karena mereka menunjukkan legitimasi pendudukan kembali hampir setengah dari Jalur Gaza dan mengisolasinya, tanpa penyeberangan atau kebebasan bergerak, seperti kamp-kamp Nazi."

Sumber tersebut mengindikasikan bahwa mediator Qatar dan Mesir "telah meminta kedua belah pihak untuk menunda negosiasi mengenai penarikan diri sampai utusan Amerika Serikat, 'Steve Witkoff', tiba di Doha."

Sumber Palestina lainnya menekankan bahwa "Hamas menuntut penarikan pasukan Israel dari semua wilayah yang diduduki Israel setelah 2 Maret."

Namun, ia mencatat bahwa "kemajuan" telah dicapai dalam "masalah bantuan dan pertukaran tahanan."

Dalam konteks ini, media Ibrani melaporkan bahwa negosiasi tidak langsung dengan Hamas di ibu kota Qatar belum berhenti. Mereka mengkonfirmasi kelanjutan partisipasi delegasi Israel dalam negosiasi dan kerjasamanya dengan mediator.

Channel 12 Ibrani, mengutip seorang pejabat politik yang tidak disebutkan namanya, melaporkan bahwa negosiasi belum berhenti dan delegasi Israel "melanjutkan negosiasi di Doha meskipun ada hambatan dari Hamas."

Pada hari Rabu, Hamas mengumumkan persetujuannya untuk membebaskan 10 tahanan Israel yang masih hidup, sebagai bagian dari fleksibilitasnya untuk mencapai kesepakatan di Gaza, sementara Israel tetap keras kepala pada "poin-poin utama," termasuk penarikan diri dari Gaza. Sebaliknya, Israel masih bersikeras untuk menciptakan zona penyangga selebar 2 hingga 3 kilometer di wilayah Rafah dan 1 hingga 2 kilometer di sisa-sisa wilayah perbatasan.

Di sisi lain, Channel 13 Ibrani, mengutip seorang pejabat politik yang tidak disebutkan namanya, melaporkan bahwa "negosiasi di Doha berlanjut dan berlangsung pada hari Sabtu dan delegasi negosiasi bekerja sama dengan mediator dari Mesir dan Qatar."

Pejabat politik tersebut menjelaskan bahwa delegasi negosiasi Israel "tetap berhubungan secara konstan dengan Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri, dan Ran Dermer, Menteri Urusan Strategis."

Pejabat politik tersebut mengklaim bahwa "Hamas menciptakan hambatan dan tidak menunjukkan fleksibilitas apa pun dan telah melancarkan kampanye propaganda untuk melemahkan negosiasi dan menekan opini publik di Israel."

Beberapa hari yang lalu, Hamas dalam sebuah pernyataan mengumumkan bahwa "ada poin-poin dasar yang masih dalam negosiasi, yang paling penting di antaranya adalah aliran bantuan, penarikan tentara pendudukan dari Jalur Gaza, dan pemberian jaminan nyata untuk gencatan senjata permanen."

Doha selama beberapa hari telah menjadi saksi babak baru negosiasi tidak langsung antara delegasi Hamas dan pendudukan dengan mediasi Qatar dan Mesir dan partisipasi Amerika Serikat, yang bertujuan untuk mencapai gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran tahanan.

