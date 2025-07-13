Pembunuhan Penumpang di Balochistan, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dan Stabilitas Nasional

Menurut kantor berita AhlulBayt (AS) - Abna - Ayatollah Sayyed Sajid Ali Naqvi, Ketua Dewan Ulama Syiah Pakistan, mengutuk keras serangan teroris terhadap bus penumpang yang bergerak dari Quetta, ibu kota Provinsi Balochistan, menuju Punjab, dan mengatakan: "Menargetkan penumpang setelah memeriksa kartu identitas adalah tindakan yang sangat menyedihkan dan mengkhawatirkan."

Ia menyampaikan belasungkawa dan simpati yang tulus kepada keluarga para korban pembunuhan yang ditargetkan ini.

Pembunuhan di Balochistan adalah Serangan Nyata terhadap Keamanan dan Stabilitas Pakistan

Senator Raja Nasir Abbas Jafari, Ketua Majlis Wahdat-e-Muslimeen Pakistan, juga menyatakan: "Ketidakamanan, serangan teroris baru-baru ini, dan kemartiran warga tak berdosa di Balochistan tidak kurang dari bencana nasional. Hati setiap warga Pakistan sedih dan berduka atas insiden yang menyakitkan ini. Tindakan-tindakan ini bukan hanya kejahatan besar terhadap kemanusiaan, tetapi juga merupakan serangan langsung terhadap keamanan dan stabilitas tanah air kita tercinta."

Ia menekankan: "Bukti dan realitas di lapangan menunjukkan bahwa kekuatan musuh, khususnya India dan Israel, berada di balik peristiwa-peristiwa ini dalam bentuk aliansi rahasia. Tujuan mereka adalah menciptakan perpecahan, ketidakpercayaan, dan kekacauan di Balochistan untuk merusak integritas teritorial dan persatuan nasional Pakistan. Konspirasi-konspirasi ini telah berlangsung lama dan tujuannya adalah melemahkan negara secara internal dan menciptakan perpecahan di antara bangsa."

Raja Nasir melanjutkan: "Kami mengutuk keras penindasan dan barbarisme ini dan menegaskan kembali bahwa darah para martir tak berdosa tanah air, insya Allah, tidak akan sia-sia. Pembunuh jiwa-jiwa tak bersalah ini akan menerima hukuman atas perbuatan mereka dan rencana jahat mereka akan digagalkan."

Ketua Majlis Wahdat-e-Muslimeen Pakistan menambahkan: "Di masa sensitif ini, kita harus bertindak dengan kematangan politik, persatuan nasional, dan kebijaksanaan. Sekarang bukan waktunya untuk mencari keuntungan politik atau konflik, tetapi waktunya untuk menggagalkan konspirasi musuh dan mengubah Balochistan dan seluruh negara menjadi tempat perlindungan yang tenang. Rakyat Balochistan yang patriotik adalah aset dan kehormatan tanah ini. Penting untuk membangun hubungan yang didasarkan pada cinta, kepercayaan, dan rasa hormat dengan mereka, dan menyelesaikan masalah mereka melalui dialog, keadilan, dan kebijakan yang transparan."

Ia mengatakan: "Pakistan sekarang berada di titik kritis dan bersejarah. Tanggung jawab besar berada di pundak para politisi, elit, dan lembaga pemerintah untuk mengambil langkah-langkah dengan kebijaksanaan tertinggi dan mempertimbangkan kepentingan nasional, karena kelalaian sekecil apa pun dapat menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki. Kita harus, dengan strategi kolektif dan persatuan, membuka jalan bagi stabilitas, perdamaian, dan kemajuan tanah air kita tercinta."