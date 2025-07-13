85% Rumah Penduduk Gaza Hancur

Menurut kantor berita AhlulBayt (AS) - Abna - juru bicara Rumah Sakit Martir Al-Aqsa, dalam wawancara dengan saluran Al-Masirah, memperingatkan konsekuensi berbahaya dari pemadaman listrik di rumah sakit-rumah sakit di Jalur Gaza dan menekankan: "Penghentian aliran listrik di pusat-pusat medis secara praktis berarti hilangnya nyawa pasien."

Dia juga mengumumkan bahwa rezim Zionis mencegah masuknya bahan bakar yang cukup untuk mengoperasikan rumah sakit, sebuah masalah yang mengganggu fungsi peralatan medis paling vital dan mengancam nyawa ribuan orang, terutama pasien yang membutuhkan perawatan intensif.

Al-Diqran juga merujuk pada situasi anak-anak Gaza yang mengkhawatirkan dan berkata: "Lebih dari 650.000 anak menghadapi malnutrisi parah akibat dampak pengepungan, dan hidup dalam kondisi di mana hidup mereka terancam setiap hari."

Juru bicara Rumah Sakit Martir Al-Aqsa akhirnya mencatat: "Sejauh ini, lebih dari 17.000 anak telah dibunuh oleh jet tempur dan tank rezim pendudukan, dan sekarang musuh, dengan kelaparan dan penyakit, berusaha untuk memusnahkan generasi Gaza berikutnya."

