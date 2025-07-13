Jumlah Martir Media dalam Perang 12 Hari Meningkat Menjadi 12 Orang

Menurut kantor berita AhlulBayt (AS) - Abna - Basij Media dan Pusat Media Nasional Basij dalam sebuah pernyataan bersama mengumumkan: "Dengan teridentifikasinya dan terkonfirmasinya identitas tiga aktivis media lainnya yang gugur syahid dalam agresi militer rezim Zionis terhadap negara, jumlah martir media dalam perang terakhir telah meningkat menjadi 12 orang. Organisasi ini juga menyerukan penuntutan internasional terhadap para pelaku pembunuhan wartawan-wartawan ini."

Pernyataan tersebut menyebutkan: "Syahid Abolfazl Fathi, fotografer dan reporter kantor berita Basij, dan Syahid Saleh Bayrami, desainer grafis berbagai media termasuk publikasi Andisheh Pouya, serta Syahidah Fatemeh Salehi, direktur situs informasi 'Savaj Nama' dan reporter situs 'Titl 1' di Provinsi Alborz, yang sebelumnya terluka, telah bergabung dengan para martir media."

Sebelumnya, telah diumumkan gugurnya sembilan wartawan, juru kamera, dan aktivis media yang tewas akibat serangan langsung dan terarah rezim Zionis terhadap pusat-pusat media, termasuk gedung IRIB (Organisasi Penyiaran Republik Islam Iran) dan pusat media "Bayan". Selama serangan ini, selain gugurnya para korban tersebut, lebih dari 10 orang juga terluka dan menerima perawatan medis.

