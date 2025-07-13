Iraqchi: Aparat diplomatik tidak akan menyia-nyiakan upaya apa pun untuk menegakkan hak-hak rakyat

Menurut kantor berita AhlulBayt (AS) - Abna - Sayyed Abbas Iraqchi, Menteri Luar Negeri negara kami, menulis di akun Instagram resminya mengenai pertemuannya kemarin dengan para duta besar dan perwakilan asing yang berkedudukan di Teheran: "Kemarin sore, dalam pertemuan dengan para duta besar dan diplomat senior asing yang berkedudukan di Teheran, saya menjelaskan posisi prinsipil dan tegas Republik Islam Iran mengenai perang yang dipaksakan baru-baru ini oleh rezim Zionis dan Amerika Serikat terhadap negara kami."

Dia menambahkan: "Aparat diplomatik, sejalan dengan angkatan bersenjata dan dengan mengandalkan tekad kuat bangsa besar Iran, tidak akan menyia-nyiakan upaya apa pun untuk menegakkan hak-hak sah dan legal rakyat Iran yang bangga dan tangguh."

Iraqchi kemarin dalam pertemuan ini mengenai negosiasi mengatakan: "Dalam setiap solusi negosiasi, hak-hak rakyat Iran dalam masalah nuklir, termasuk hak pengayaan, harus dihormati. Kami tidak akan memiliki kesepakatan apa pun yang tidak menjamin hak pengayaan bagi Iran. Banyak pengorbanan telah dilakukan untuk pengayaan dan perang telah dipaksakan kepada kami karenanya. Jika negosiasi terbentuk, subjek negosiasi hanya akan menjadi nuklir, sebagai imbalan pencabutan sanksi, dan tidak ada masalah lain yang akan menjadi subjek negosiasi."

Dia menegaskan: "Iran akan mempertahankan kemampuan militer dan pertahanannya dalam kondisi apa pun dan itu adalah untuk pertahanan dan tidak akan menjadi subjek negosiasi apa pun."

342/