Rincian Serangan Israel terhadap Presiden Iran

Menurut kantor berita internasional AhlulBayt (AS) - Abna - mengutip kantor berita Fars, pada Senin, 16 Juni, menjelang siang, saat pertemuan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi sedang berlangsung dengan kehadiran para kepala ketiga cabang kekuasaan dan pejabat senior lainnya di lantai bawah sebuah gedung di Teheran barat, serangan dimulai.

Model serangan ini dirancang mirip dengan operasi pembunuhan martir Sayyed Hassan Nasrallah. Penyerang menembakkan enam bom atau rudal, menargetkan pintu masuk dan keluar gedung untuk memblokir jalur evakuasi dan memutus aliran udara.

Setelah ledakan, listrik di lantai tersebut padam, tetapi para pejabat, menggunakan pintu darurat yang telah direncanakan sebelumnya, berhasil keluar dari gedung. Beberapa pejabat, termasuk Presiden, menderita luka ringan di bagian kaki saat keluar. Mengingat akurasi informasi yang dimiliki musuh untuk serangan ini, kemungkinan adanya agen penyusup sedang diselidiki. Masalah ini menunjukkan bahwa musuh menggunakan segala cara yang mungkin, bahkan pembunuhan pejabat tinggi, untuk merusak keamanan nasional Iran.

