Prosesi Pemakaman Para Syuhada Kejahatan Rezim Zionis di Qom

Menurut kantor berita AhlulBayt (AS) - Abna - departemen hubungan masyarakat Korps Garda Revolusi Islam Imam Ali ibn Abi Thalib (AS) mengumumkan dalam sebuah pernyataan: Upacara pemakaman jenazah suci para syuhada agresi terbaru rezim Zionis yang tercela terhadap tanah air tercinta kita, Kolonel Pasdar Alireza Rezazadeh Moqaddam dan Kapten Pasdar Ali Alirezaei, akan diadakan pada hari Selasa, 15 Juli, pukul 09:30 pagi.

Jenazah para syuhada yang mulia ini akan diarak dengan kehadiran berbagai lapisan masyarakat, keluarga besar syuhada, ulama, mahasiswa teologi, dan pejabat provinsi dari Masjid Imam Hassan Askari (AS) menuju makam suci Hazrat Masoumeh (SA).

Pernyataan tersebut menambahkan: Korps Garda Revolusi Islam Imam Ali ibn Abi Thalib (AS) mengundang umat Hizbullah dan pecinta syuhada di provinsi ini untuk menghadiri upacara pemakaman para syuhada tercinta ini.

