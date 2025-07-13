Galeri Foto: Majelis Duka Asyura Warga Afghanistan di Pelataran Haram Imam Ridha as

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Sejumlah haiat keagamaan dari para imigran Syiah Afghanistan di Iran menggelar majelis duka di pelataran Haram Suci Imam Ridha as. Acara ini diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian peringatan syahadah Imam Husain as dan disertai dengan pembacaan doa, mars duka, serta lantunan pujian terhadap Ahlulbait as, dalam suasana penuh khidmat dan spiritual di salah satu situs suci umat Syiah di dunia Islam.