Mengapa Kembalinya Warga Syiah Suriah ke Wilayah Pinggiran Kota Homs Tidak Bertahan Lama? / Keluarga-Keluarga Syiah Desa Ashrafiyah Kembali Terlantar

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – Sumber-sumber HAM di Suriah melaporkan bahwa sejumlah keluarga Syiah Suriah telah kembali ke desa Ashrafiyah di pinggiran kota Homs; namun, keluarga-keluarga tersebut kembali terpaksa meninggalkan desa akibat ancaman keamanan yang mereka hadapi.

Menurut laporan tersebut, beberapa keluarga dari penduduk desa Ashrafiyah – yang sebagian besar terdiri dari lansia dan anak-anak – telah kembali ke rumah mereka; rumah-rumah yang mereka tinggalkan tahun lalu bersamaan dengan dimulainya konflik dan kejatuhan pemerintahan Bashar al-Assad.

Namun, segera setelah keluarga-keluarga Syiah Suriah tersebut kembali ke rumah-rumah mereka, sejumlah elemen yang berafiliasi dengan pemerintahan Julani mulai melakukan intimidasi dan penganiayaan terhadap mereka. Tindakan-tindakan seperti pelemparan granat kejut pada malam hari serta penembakan sporadis membuat keluarga-keluarga tersebut meminta pertemuan dengan “Komite Perdamaian Sosial” guna menjamin keselamatan mereka.

Menurut sumber-sumber lokal, ancaman-ancaman tersebut terjadi hanya beberapa hari setelah kembalinya keluarga-keluarga Syiah tersebut dan pada akhirnya memaksa mereka untuk kembali meninggalkan rumah dan mengungsi ke wilayah-wilayah yang lebih aman di kota Homs.

Disebutkan, mayoritas penduduk Syiah di desa-desa pinggiran utara Homs telah meninggalkan rumah mereka pada tahun lalu akibat ketidakamanan dan konflik yang terjadi. Setelah kejatuhan pemerintahan Suriah sebelumnya, desa-desa dan kota-kota kecil yang berpenduduk mayoritas Syiah di pinggiran utara kota Homs – termasuk Ashrafiyah, Mukhtariyah, Kafr Abed, dan Ghantu – serta desa-desa Syiah di sebelah barat kota Qusayr dekat perbatasan Lebanon, menjadi sasaran pencurian bersenjata, penjarahan, dan pembakaran sengaja. Semua tindakan ini dilakukan dengan tujuan menciptakan teror dan memaksa warga untuk melakukan eksodus secara paksa.