Ismail Al-Sharif: Beberapa Pemimpin Negara Eropa Lebih Zionis daripada Zionis Sendiri

Menurut Kantor Berita Internasional AhlulBayt (AS) - Abna - Ismail Al-Sharif, seorang ahli Yordania, dalam sebuah catatan di surat kabar Yordania Al-Dustour, mengkritik standar ganda Barat dalam menghadapi hak asasi manusia dan menulis: "Beberapa pemimpin negara Eropa, dalam kesetiaan mereka kepada Zionisme, telah melampaui Zionis sendiri."

Dalam catatan ini disebutkan: Di Inggris, House of Commons Inggris dan media tidak ngeri oleh kejahatan perang di Gaza atau pembunuhan atau pembakaran ribuan anak yang ketakutan. Tetapi mereka marah pada seorang penyanyi yang meneriakkan slogan-slogan melawan tentara yang melakukan kejahatan tersebut. Di sisi lain, Amerika Serikat, dalam lima bulan, menyambut penjahat perang, Netanyahu, tiga kali dan merayakannya sebagai "pahlawan zaman" alih-alih menyerahkannya kepada otoritas yudisial.

Lembaga-lembaga penguasa di Barat dan lobi-lobi Zionis, dalam tindakan sistematis dan dengan dukungan luas dari media, selalu mempromosikan narasi palsu dan mereduksi kebebasan menjadi cabul, penyimpangan seksual, dan kegilaan. Mereka menggambarkan rezim Zionis sebagai oasis kebebasan di tengah "hutan raksasa."

Kelanjutan tren global dukungan terhadap hak-hak rakyat Palestina dianggap sebagai dukungan generasi muda terhadap gerakan pembebasan dan pembentukan opini publik global melawan Zionisme dan kejahatannya.

Ketika seniman dan pemuda di Barat bersikeras menyerukan kebebasan Palestina dan ketika ribuan orang turun ke jalan untuk mendukung perjuangannya, narasi palsu itu runtuh dan kebohongan arus pro-Zionis di Barat terungkap sepenuhnya.