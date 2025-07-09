6 Teroris Tewas dan Ditangkap di Chabahar

Menurut laporan dari Kantor Berita AhlulBayt (ABNA), Markas Besar Regional Quds dari Angkatan Darat IRGC mengumumkan tewas dan ditangkapnya enam teroris di Chabahar oleh para Penjaga Imam Zaman (as) yang tak dikenal.

Departemen Hubungan Masyarakat Markas Besar Regional Quds dari Angkatan Darat IRGC menyatakan: "Dalam kelanjutan pelaksanaan yang kuat dari manuver operasional 'Syuhada Keamanan' di wilayah tenggara, dengan bantuan dan kerja sama masyarakat provinsi yang cerdas dan berwawasan melalui komunikasi dengan sistem pusat berita 114, lokasi persembunyian sejumlah elemen kelompok teroris di Chabahar teridentifikasi.

Dalam operasi kilat para Penjaga Imam Zaman (as) yang tak dikenal, enam teroris tewas dan ditangkap, serta sejumlah senjata ringan dan berat, amunisi, dan sejumlah besar bahan peledak ditemukan dari mereka.

Orang-orang ini bermaksud melakukan serangkaian tindakan teroris di tempat-tempat ramai, tetapi berkat kewaspadaan dan kerja sama masyarakat setempat serta tindakan tepat waktu dari para prajurit pemberani Organisasi Intelijen Sepah Salman Sistan dan Baluchestan, tim teroris ini sepenuhnya dihancurkan.

342/