Naim Qassem: Hizbullah Selalu Berkeinginan Menghindari Perang di Lebanon

Menurut Kantor Berita Internasional AhlulBayt (ABNA), Sheikh Naim Qassem, Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon, pada hari Selasa, dalam pernyataan penting mengumumkan bahwa operasi Badai Al-Aqsa, yang dimulai pada tanggal 7 Oktober, menciptakan perkembangan besar dan revolusioner di kawasan dan secara signifikan mengubah status quo.

Al Mayadeen hari ini, Selasa, melakukan wawancara eksklusif dengan Sheikh Naim Qassem, Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon.

Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon dalam wawancara ini mengatakan: Kami mengetahui dimulainya operasi ini bersamaan dengan dunia, dan saudara-saudara kami dalam kepemimpinan internal Hamas melakukan tindakan penting ini tanpa memberitahu kami.

Dia menambahkan bahwa berita dimulainya operasi ini sampai kepada Sayyed Hassan Nasrallah, mendiang Sekretaris Jenderal Hizbullah, hanya setengah jam setelah dimulainya.

Dia juga menunjukkan bahwa Hizbullah memutuskan untuk memasuki pertempuran dukungan dan menahan diri untuk tidak memasuki perang skala penuh yang membutuhkan persiapan ekstensif, untuk mencegah kehancuran lebih lanjut dan intervensi AS.

Menurutnya, tujuan dari dukungan ini adalah untuk mengurangi tekanan pada Gaza dan mendorong Israel menuju solusi.

Sheikh Naim Qassem juga mengumumkan bahwa pesan-pesan dari Gaza, termasuk pesan dari Syahid Mohammed al-Deif, telah dikirim ke Hizbullah, dan setelah dua bulan, saudara-saudara Hamas menyatakan bahwa dukungan Hizbullah sudah cukup dan efektif.

Dia menekankan bahwa Hizbullah selalu berkeinginan untuk menghindari perang di Lebanon dan telah menyesuaikan kinerjanya dengan mempertimbangkan kondisi internal. Dia juga mengumumkan bahwa Iran dan sebagian kepemimpinan Hamas di luar tidak mengetahui operasi Badai Al-Aqsa dan mengatakan bahwa Iran telah memberikan dukungan militer, keuangan, politik, media, dan intelijen pada tahap ini.

Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah dalam bagian lain pidatonya membahas masalah perangkat komunikasi peledak "pager" dan mengatakan bahwa pembelian peralatan ini dilakukan dengan celah keamanan yang besar dan masalah ini telah jelas bagi Israel.

Dia menambahkan bahwa sejauh ini tidak ada tanda-tanda infiltrasi manusia yang luas di Hizbullah dan setelah penyelidikan selesai, informasi lengkap mengenai masalah ini akan diumumkan.

Dia mengumumkan bahwa Hizbullah berhasil mencegah pengiriman yang berisi 1500 perangkat pager mencapai Turki dan meminta pemerintah Lebanon, bekerja sama dengan Turki, untuk menyita dan menghancurkan pengiriman ini.