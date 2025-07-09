Bentrokan Bersenjata Mematikan di Wilayah Kurdistan Irak

Menurut Kantor Berita Internasional AhlulBayt (ABNA), bentrokan bersenjata telah pecah di wilayah Erbil yang dikuasai Kurdi setelah serangan klan "Harky" terhadap elemen Peshmerga di Wilayah Kurdistan.

Bentrokan dimulai setelah pasukan Peshmerga berusaha menangkap kepala klan Harky, "Khorshid Harky".

Pemimpin klan Harky menyerukan rakyat untuk melakukan pemberontakan nasional melawan pemerintah Wilayah Kurdistan yang dipimpin oleh Barzani.

Jalan penghubung Al-Kweir dan Erbil ditutup oleh beberapa suku Kurdi untuk mencegah kedatangan bala bantuan militer untuk milisi Peshmerga yang berafiliasi dengan Barzani.