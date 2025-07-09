Araghchi Bertemu dengan Bin Salman

Menurut laporan dari Kantor Berita AhlulBayt (ABNA), Sayyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, pada hari Selasa, 8 Juli (17 Tir), bertemu dan berdialog dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, di Jeddah.

"Ismail Baghaei," juru bicara Kementerian Luar Negeri, pada Selasa malam, mengumumkan dalam sebuah pesan: "Dr. Araghchi, Menteri Luar Negeri, hari ini, Selasa, 8 Juli, dalam perjalanan pulang ke Teheran dari Brasil (KTT BRICS), singgah sebentar di Jeddah dan bertemu dengan para pejabat tinggi Arab Saudi."

Baghaei melanjutkan: "Dalam pertemuan-pertemuan ini, hubungan bilateral dan situasi perdamaian dan keamanan di kawasan akan dibahas dan dipertukarkan."

