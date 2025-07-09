  1. Home
  2. melayani
  3. Berita Iran

Araghchi Bertemu dengan Bin Salman

9 Juli 2025 - 12:30
News ID: 1706139
Source: ABNA
Araghchi Bertemu dengan Bin Salman

Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, Sayyed Abbas Araghchi, bertemu dan berdialog dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman.

Menurut laporan dari Kantor Berita AhlulBayt (ABNA), Sayyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, pada hari Selasa, 8 Juli (17 Tir), bertemu dan berdialog dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, di Jeddah.

"Ismail Baghaei," juru bicara Kementerian Luar Negeri, pada Selasa malam, mengumumkan dalam sebuah pesan: "Dr. Araghchi, Menteri Luar Negeri, hari ini, Selasa, 8 Juli, dalam perjalanan pulang ke Teheran dari Brasil (KTT BRICS), singgah sebentar di Jeddah dan bertemu dengan para pejabat tinggi Arab Saudi."

Baghaei melanjutkan: "Dalam pertemuan-pertemuan ini, hubungan bilateral dan situasi perdamaian dan keamanan di kawasan akan dibahas dan dipertukarkan."

342/

Your Comment

You are replying to: .
captcha