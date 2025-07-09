Pencabutan 'Hay'at Tahrir al-Sham' dari Daftar Kelompok Teroris; Pendekatan Ganda Washington dalam Memerangi Terorisme

Menurut laporan dari Kantor Berita AhlulBayt (ABNA), Kementerian Luar Negeri AS pada hari Senin mengeluarkan perintah internal, menghapus kelompok teroris Hay'at Tahrir al-Sham dari daftar kelompok teroris AS.

Berdasarkan perintah yang diamati, "Marco Rubio", Menteri Luar Negeri AS, telah menginstruksikan kementerian untuk menghapus kelompok teroris Hay'at Tahrir al-Sham dari daftar kelompok teroris AS.

Keputusan Rubio bertepatan dengan upaya pemerintah Presiden "Donald Trump" untuk menormalisasi hubungan antara pemerintah "Abu Mohammad al-Jolani", yang memproklamasikan diri sebagai presiden Suriah dan pemimpin Hay'at Tahrir al-Sham, serta rezim Zionis.

Al-Jolani memiliki riwayat aktivitas di al-Qaeda dan dia adalah komandan cabang kelompok teroris ini di Suriah.

Pendekatan Selektif terhadap Terorisme Telah Mencegah Akar Terorisme Mengering di Wilayah Tersebut

"Murad Enadi", seorang pakar urusan internasional, dalam sebuah wawancara dengan ISNA mengenai pernyataan terbaru Kementerian Luar Negeri AS bahwa negara itu telah menghapus nama kelompok teroris Hay'at Tahrir al-Sham dari daftar kelompok teroris asing dan juga tindakan Presiden AS beberapa hari yang lalu yang mencabut sanksi terhadap Suriah, mengatakan: "Setelah 11 September, 'Bush Jr.' menyatakan bahwa misi terbesar Amerika adalah memerangi terorisme dan bahkan menyamakannya dengan perang, sehingga para pejabat PBB pada saat itu memprotes bahwa masalah ini tidak boleh terlalu dibesar-besarkan."

Ia menyatakan bahwa "Washington, dalam kerangka pandangan ini, menempatkan beberapa kelompok sah dan tidak sah dalam daftar kelompok teroris", dan mencatat: "Pemerintah AS, sesuai dengan kebijakan yang mereka kejar di arena internasional, terkadang menghapus beberapa kelompok ini dari daftar dan bahkan membersihkannya dan menyebut mereka sebagai kelompok politik."

Enadi, menyatakan bahwa "pendekatan selektif terhadap masalah terorisme dan perang melawan kelompok teroris telah mencegah akar terorisme mengering di wilayah tersebut", dan menjelaskan: "Pengakuan Hillary Clinton, mantan Menteri Luar Negeri AS, pemerintah negara itu memiliki peran langsung dalam pembentukan ISIS, setelah itu demi kepentingannya sendiri, mereka menumpas dan menghancurkan kelompok ini, dan bahkan tidak mustahil bahwa dalam kerangka pendekatan ganda yang mereka miliki terhadap masalah perang melawan terorisme, suatu saat mereka akan menghapus ISIS dari daftar kelompok teroris dan menyebutnya sebagai kelompok politik."

Jurnalis ini melanjutkan perkataannya dengan merujuk pada pendekatan ganda Amerika Serikat terhadap masalah internasional lainnya dan berkata: "Negara ini menyerang fasilitas nuklir Iran, yang merupakan anggota perjanjian non-proliferasi dan NPT, dan membela tindakan Israel, yang memiliki senjata nuklir dan bukan anggota NPT, dalam menyerang Iran. Di sisi lain, pemerintah AS mendukung genosida rezim Zionis di Gaza dan menutup mata terhadap kejahatan ini, tetapi jika ada insiden sekecil apa pun di negara lain yang tidak sejalan dengan AS, mereka mengklaim pelanggaran hak asasi manusia."

Amerika Serikat Menggunakan Kebijakan Wortel dan Tongkat dalam Berinteraksi dengan Penguasa Baru Suriah

Pakar urusan internasional ini juga, mengacu pada tindakan pemerintah AS yang mencabut sanksi terhadap pemerintah Suriah, menyatakan: "Mereka menggunakan kebijakan wortel dan tongkat dalam berinteraksi dengan penguasa baru Suriah. Di satu sisi, Israel terus-menerus membombardir Suriah, di sisi lain Amerika Serikat mencabut sanksi dan mengklaim bahwa ini telah membuka jalan bagi Suriah untuk masuk ke dalam tatanan ekonomi internasional, tetapi di sisi lain tidak mengizinkan pemerintah Suriah memiliki struktur ekonomi dan militer yang kokoh. Washington ingin negara ini sepenuhnya tunduk dan tidak memiliki perlawanan atau ketahanan apa pun."

Jurnalis ini menambahkan: "Amerika mencoba menyajikan jenis hubungan mereka dengan penguasa baru Suriah sebagai model dan contoh, dan mengatakan kepada negara-negara Asia Barat bahwa siapa pun yang bersama kami akan menikmati keuntungan ini, dan siapa pun yang tidak bersama kami akan kami hadapi."