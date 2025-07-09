Reaksi Velayati terhadap Pernyataan Kontradiktif Trump

Menurut laporan dari Kantor Berita AhlulBayt (ABNA), seorang anggota Dewan Tinggi Majelis Dunia AhlulBayt (as) dan penasihat Pemimpin Tertinggi dalam urusan internasional, menanggapi pernyataan kontradiktif "Donald Trump", Presiden Amerika Serikat.

"Ali Akbar Velayati" menulis dalam sebuah tweet mengenai pernyataan kontradiktif Presiden AS Donald Trump: "Kontradiksi yang jelas dalam perilaku dan perkataan Trump telah mencapai tingkat di mana banyak rakyat Amerika telah kehilangan kepercayaan pada presiden mereka."

