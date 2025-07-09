Surat Kabar Ibrani: Serangan Rudal Iran Perkuat Rencana Evakuasi Pangkalan Militer di Sekitar Area Perumahan

Menurut laporan dari Kantor Berita AhlulBayt (ABNA), surat kabar Ibrani Yedioth Ahronoth menulis: Administrasi Tanah Israel, memanfaatkan pelajaran penting yang dipetik dari perang dengan Iran, sedang bersiap untuk mempercepat evakuasi pangkalan militer Israel untuk memfasilitasi pembangunan hampir 60.000 unit perumahan baru. Serangan rudal Iran baru-baru ini telah memperkuat kebutuhan untuk memajukan rencana evakuasi pangkalan militer Israel yang terletak di pusat-pusat perumahan di pusat wilayah pendudukan.

Surat kabar itu menulis: Beberapa bangunan yang rusak selama perang dengan Iran menunjukkan masalah ini, tetapi sementara banyak pangkalan memiliki rencana resmi untuk evakuasi di masa depan, belum ada rencana resmi untuk evakuasi pangkalan Kirya di Tel Aviv, yang berdekatan dengan Menara Da Vinci yang dibom langsung. Saat ini sedang dikerjakan rencana penting untuk evakuasi fakultas barak Glilot di Ramat HaSharon ke Yerusalem pada tahun 2027, bersama dengan evakuasi pangkalan intelijen di dekat fakultas yang akan dipindahkan ke selatan.

Yedioth Ahronoth menulis: Angkatan Darat Israel diharapkan dalam beberapa minggu mendatang akan menandatangani perjanjian komprehensif dengan kotamadya Ramat HaSharon, di mana, antara lain, pangkalan militer Glilot akan dievakuasi dalam waktu sekitar dua tahun untuk memungkinkan pembangunan hampir 7.500 unit perumahan baru.